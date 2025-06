video suggerito

L’ex di Uomini e Donne Diletta Pagliano operata alla testa: “Intervento di oltre dieci ore, lesioni importanti” Diletta Pagliano si è sottoposta a un’operazione alla testa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato via Instagram dell’intervento e delle sue condizioni di salute. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Pagliano, ex volto di Uomini e Donne, ha condiviso un post su Instgram in cui si mostrava con una fasciatura alla testa. Nel messaggio che accompagna lo scatto, ha fatto sapere di essersi sottoposta a un'operazione durata più di dieci ore. Tra i commenti, anche quello dell'ex tronista Leonardo Greco, con cui uscì dal dating show di Maria De Filippi.

Diletta Pagliano operata alla testa: "Periodo delicato"

Diletta Pagliano ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram di essersi sottoposta a un'intervento. "Periodo delicato, un'operazione durata dieci, dodici ore alla testa per due lesioni importanti" ha scritto a corredo dell'immagine in cui si mostrava con una fasciatura sul capo. L'ex volto di Uomini e Donne, però, ha voluto rassicurare i follower sulle sue condizioni di salute attuali: "È andata bene, ci sentiamo presto". Tra i commenti, anche quello di Leonardo Greco, tronista nell'edizione 2010-2011 del dating show di Maria De Filippi che scelse di uscire con lei dal programma e che le ha lasciato un messaggio di supporto: "Riprenditi".

Leonardo Greco su Diletta Pagliano: "Buoni rapporti con lei"

Diletta Pagliano fu una delle protagoniste dell'edizione di Uomini e Donne in onda nel 2011. All'epoca, il tronista Leonardo Greco aveva 28 anni ed era corteggiato sia da lei che da Barbara Barbieri. Intervistato da Fanpage.it, aveva parlato della loro storia d'amore, terminata dopo quattro anni dall'uscita dalla trasmissione di Canale5: "Al tempo era quello che volevo. Tutte le scelte che ho preso in passato mi hanno reso la persona che sono oggi e, visto che ne sono felice, mi va bene così". Alla domanda se avesse ancora rapporti con le due donne, rispondeva: "Mi è capitato di sentirle anche negli ultimi tempi, ma è successo poche volte. Sono rimasto in buoni rapporti con entrambe".