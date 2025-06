video suggerito

Diletta Pagliano di Uomini e Donne operata alla testa: il messaggio del suo ex storico Leonardo Greco Leonardo Greco ha augurato una pronta guarigione a Diletta Pagliano dopo il post nel quale ha fatto sapere di essersi sottoposta a un delicato intervento alla testa. Dopo anni dalla loro separazione, la storica coppia di Uomini e Donne continua a sostenersi.

A cura di Gaia Martino

Una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne ha confermato con un gesto social che ancora oggi, a distanza di anni, ad unirli c'è ancora tanto affetto. Diletta Pagliano e Leonardo Greco stanno vivendo periodi particolari della loro vita ma, nonostante la loro storia si sia interrotta nel lontano 2015, continuano a sostenersi. Dopo il post Instagram dell'ex corteggiatrice, operata alla testa, spunta il commento del suo ex, tronista del dating show nel 2011, che le ha augurato una pronta guarigione.

Le parole di Leonardo Greco per Diletta Pagliano

Ieri Diletta Pagliano con un post su Instagram ha annunciato ai fan di essersi sottoposta a un delicato intervento alla testa. "Periodo delicato" ha scritto come testo a una foto che la vede su un letto d'ospedale con la testa fasciata. Si è sottoposta a "un'operazione durata 10-12 ore per due lesioni importanti", ha scritto. "Volevo rassicurarvi che è andata bene, ci sentiamo presto", ha poi concluso.

L'ex corteggiatrice ha ricevuto tanti commenti di pronta guarigione e di vicinanza e tra questi è spuntato anche quello del suo ex conosciuto a Uomini e Donne, Leonardo Greco. L'ex tronista ha così scritto: "Riprenditi", accompagnando il testo con le emoticon di un cuore bianco e le mani in preghiera.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

Nel 2011 Leonardo Greco scelse Diletta Pagliano a Uomini e Donne e concluse uno dei troni più seguiti del programma di Maria De Filippi. I due sono stati insieme per oltre 4 anni e la loro storia fu segnata da numerosi alti e bassi prima di lasciarsi definitivamente nel gennaio del 2015. A Fanpage.it l'ex corteggiatrice, dopo la separazione, raccontò: "Ci siamo amati follemente. Il nostro è stato un rapporto ossessivo, morboso, un rapporto bellissimo. Ogni storia dovrebbe essere così per meritare di essere vissuta. Purtroppo, però, questi rapporti così belli sono anche quelli più difficili, perché non si riesce a trovare un equilibrio". Nonostante la storia sia giunta al capolinea, sono rimasti in buoni rapporti, così come Leonardo Greco confermò lo scorso anno in un'intervista a Fanpage.it.