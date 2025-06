video suggerito

L'ex tronista Leonardo Greco: "Dopo una malattia ho perso tutto. Ero devastato, poi ho trovato la forza" È stato uno dei tronisti più seguiti di Uomini e Donne, ancora adesso può vantare un folto seguito. Ed è per incoraggiare i suoi fan che Leonardo Greco ha deciso di raccontare un periodo particolarmente difficile della sua vita, dal quale è riuscito a venir fuori.

Leonardo Greco è stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne nel 2011, il suo trono nel dating show di Canale 5 è stato tra i più amati e, infatti, nonostante siano passati ben quattordici anni, la sua cerchia di fan continua a seguirlo con attenzione. Sui social, anche per ricambiare questo continuo scambio con i suoi followers, Greco ha deciso di raccontare un momento della sua vita particolarmente difficile, durante il quale, però è riuscito a trovare la forza per rimettersi in sesto.

Leonardo Greco e il racconto del suo problema di salute

È in un video pubblicato su Instagram che Leonardo Greco, che oggi è un agente immobiliare, innamorato del suo lavoro, ha deciso di condividere alcuni aspetti del suo privato per invogliare le persone che lo seguono a non perdere la speranza e a non fidarsi dei social:

Non tutti sanno che pochi anni fa ho avuto un problema di salute molto importante di cui non voglio entrare nel dettaglio, ma che mi ha fatto perdere davvero tutto. Avevo già un’agenzia immobiliare, avevo creato un business pazzesco, ma purtroppo ho fatto ko. Questo video lo faccio per tutta quella gente che si sente in difetto, per tutta quella gente che vede nei social solo la parte bella, non vedono la realtà. Lo faccio semplicemente per quello, per dire che tutti ce la possono fare, che tutti possono rialzarsi in piedi, che tutti possono raggiungere i propri obiettivi.

L'ex tronista racconta di aver trovato la forza proprio nei suoi sogni, perché ha sempre creduto che la soddisfazione più grande potesse essere quella di riuscire, non senza fatica, a trasformarli in qualcosa di reale:

Avevo un’agenzia, gestivo venti appartamenti con affitti brevi quando è arrivata questa malattia che mi devastò e persi tutto, ma non le speranze, perché piano piano mi sono rimesso in piedi, ho ripreso in mano la mia vita anche dopo un periodo di depressione, con tutta la forza senza guardare in faccia nessuno, a testa bassa, con determinazione ho continuato a creare e lo sto continuando a creare. Perché io amo sognare, ma soprattutto trasformare i sogni in obiettivi concreti.