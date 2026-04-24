Soraia Allam: “Dopo Uomini e Donne avvicinata da squali che mi hanno spento, trascorrevo i giorni a letto”

Soraia Allam Ceruti è stata una delle protagoniste dell'edizione di Uomini e Donne 2021-2022. È stata la scelta del tronista Luca Salatino. La loro relazione si è conclusa nel 2023. In queste ore, la trentaduenne ha pubblicato uno sfogo su Instagram nel quale ha raccontato per la prima volta il difficile periodo vissuto dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi e la difficoltà riscontrata nel riprendere in mano la sua vita.

Cosa è successo a Soraia Allam Ceruti dopo Uomini e Donne

"Finalmente oggi vi racconto cosa è successo dopo Uomini e Donne": così, Soraia Allam Ceruti ha dato il via al suo sfogo su Instagram. L'ex corteggiatrice ha dichiarato che dopo essere diventata un personaggio pubblico le si sono avvicinate "persone che io chiamo squali sia a livello lavorativo che a livello di amicizia". Quindi ha confidato: "Mi sono resa conto di quello che mi hanno fatto a posteriori, quando le lucine si sono spente e l'hype era completamente finito". Insomma, Soraia ha descritto un meccanismo che molte meteore del mondo della TV conoscono bene. Quel passaggio da un momento in cui tutti tentano di approfittare della tua notorietà al dimenticatoio.

L'ex corteggiatrice oggi ha ritrovato la serenità

Fondamentale per Soraia è stato l'aiuto di una professionista della salute mentale: "Fortunatamente accanto a me in quel periodo c'era la psicologa". Ma non è stato facile: "C'era una cosa che non riuscivo ad accettare, ovvero che quelle persone mi avessero completamente spento e impedito di essere felice". Soraia ha attraversato un momento buio: "Ho passato tantissimi giorni brutti, a letto". Poi ha trovato la forza di reagire: "Perché devo rinunciare a stare bene?". Provvidenziale un'amica che l'ha invitata a un evento: "Da lì tutto cambia perché incontro una persona che con purezza e lealtà mi accompagna in un nuovo percorso di vita e lavorativo". Quindi ha dato un consiglio: "Quando passate dei momenti bruttissimi e pensate che non ci sia più nessuna possibilità per voi, è lì che non dovete mollare. Dovete credere in voi stessi e nelle vostre capacità".