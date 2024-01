Soraia Allam Ceruti: “Luca Salatino era troppo geloso, litigavamo per tutto. Ora sono single” Soraia Allam Ceruti è tornata a parlare della rottura con Luca Salatino, avvenuta lo scorso aprile. “C’erano cose che non mi andavano bene, atteggiamenti brutti come la gelosia”, ha spiegato la ragazza, che oggi è single. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, poco dopo lo chef romano ha partecipato al Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Soarai Allam Ceruti è tornata a parlare della fine dell'amore con Luca Salatino. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove lui ha partecipato come tronista e lei come corteggiatrice. Lo chef romano ha poi deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello, reality che ha abbandonato per riabbracciare la fidanzata. Ora, intervistata da SDL tv, la ragazza ha fatto sapere come sono andate realmente le cose, chiarendo che nella sua vita al momento non c'è nessuno.

"Era troppo geloso, non andavamo d'accordo"

L'ex corteggiatrice ha spiegato che la rottura non è avvenuta subito dopo l'uscita di Luca Salatino dalla Casa e sostiene che lui abbia abbandonato il reality non solo per causa sua: "Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza, ma non riusciva a reggere le situazioni e le dinamiche che c'erano all'interno della Casa". Soraia aveva capito che alcuni aspetti del suo carattere non erano compatibili con quelli dell'ex tronista: durante i mesi di convivenza litigavano per ogni minima cosa ed erano arrivati al limite di sopportazione. "Sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d'accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Luca ha un carattere molto duro, ci confrontavamo però siamo arrivati al limite della sopportazione e abbiamo mollato", ha spiegato la ragazza. Per Soraia, uno dei grandi problemi è stata l'eccessiva gelosia del compagno, mostrata anche in pubblico:

Ce l'ho messa tutta, poi l'amore è scemato e non sono stati i riflettori. Gli ho dato tutto quello che potevo dargli, anche le persone a me vicino hanno notato atteggiamenti brutti come la gelosia. C'erano cose che non mi andavano bene, vedevo la troppa gelosia che metteva in difficoltà anche altre persone quando eravamo fuori a cena con amici.

Soraia Allam Ceruti è ora single

Dalla fine della storia con Luca Salatino, annunciata ufficialmente nell'aprile 2023, l'ex corteggiatrice è single. "Non ho avuto più nessuno", ha spiegato Soraia. In passato, le era stato attribuito un flirt con un imprenditore, che però ha smentito, sottolineando che non c'è mai stato nulla di vero.