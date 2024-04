video suggerito

Francesca Fagnani torna sul Nove a Che Tempo Che Fa: "Ora posso anche andare in pensione" Francesca Fagnani ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il volto di punta della Rai nel programma che più di tutti rappresenta i limiti della Rai di questo momento. Le parole ironiche della conduttrice di Belve, in questa chiave, assumono un valore completamente diverso.

A cura di Andrea Parrella

C'era grande attesa per la partecipazione di Francesca Fagnani a Che Tempo Che Fa. La conduttrice di Belve, diventata uno dei volti di punta della Rai degli ultimi mesi per il successo del suo Belve, è stata ospite del programma che, proprio nelle ultime settimane, è stato messo a confronto con quello di Fabio Fazio.

In particolare era accaduto per l'intervista a Fedez, paragonata per toni e tenore a quella che poche settimane prima Fabio Fazio aveva fatto a Chiara Ferragni, considerata più morbida e forse troppo blanda. Fagnani è stata ospite di Fabio Fazio per parlare del suo ultimo libro, Mala, in cui si occupa di uno dei temi di maggiore interesse nella sua carriera giornalistica, che continua a portare avanti nonostante il successo del suo programma di interviste.

Nel presentarsi a Fabio Fazio, Fagnani ha detto senza mezzi termini: "Ora che sono venuta qui posso anche andare in pensione", scherzando con il conduttore per il lustro del programma. Ironia che fa tuttavia riflettere, proprio per quella specie di conflittualità involontaria che la presenza di Fagnani suscita in questo momento negli studi di Che Tempo Che Fa. In un periodo in cui la Rai pare essere letteralmente oggetto di un quotidiano processo di svalutazione e una perdita di credibilità frutto di uno scontro politico tra maggioranza e opposizioni, la trasmissione di Fabio Fazio è diventata sinonimo di uno scisma che sta tracciando una nuova geografia del sistema televisivo italiano.

In questa ottica, la presenza di Francesca Fagnani da Fazio accende quasi una spia automatica nel percepito del pubblico, che legge nella sua presenza qualcosa di più di una semplice presentazione di un libro, ma la legittimazione di se stessa in un altrove televisivo al quale potrebbe fare, perché no, ritorno in caso di circostanze particolari, nonostante lei abbia giurato fedeltà alla Rai. E se questa ospitata avviene nella stessa serata in cui Franco Di Mare umilia la Rai per il suo comportamento dopo aver appreso dei suoi problemi di salute e Antonio Scurati decide di comparire per la prima volta in televisione dopo lo scandalo della censura in Rai, l'associazione tra le situazioni non pare così fantasiosa.