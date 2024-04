Littizzetto: “La maratona Mentana avviene anche sotto le coperte?”, la reazione di Francesca Fagnani

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Fagnani è stata ospite di Che Tempo che Fa nella puntata di domenica 28 aprile. La nota conduttrice di Belve è stata protagonista di una piccola variazione del suo format, soprannominato da Fabio Fazio ‘La belva e la bestia'. A intervistarla Luciana Littizzetto, che le ha fatto una serie di domande anche sulla sua vita privata con Enrico Mentana, a cui è legata da più di 10 anni.

"Ma lei, che belva si sente?", Littizzetto intervista Fagnani

Luciana Littizzetto ha intervistato ironicamente Francesca Fagnani, mettendo in scena nello studio di Che Tempo che Fa una versione rivisitata di Belve. "Buonasera e benvenuta, che belva si sente? Va bene anche un insetto, tranne Grillo e Vespa che già lì abbiamo", ha iniziato la conduttrice. "Un opossum, quando sento il periodo mi fingo morta", ha subito risposto l'intervistata.

"Il suo programma è in onda sulla Rai, ha mai avuto pressioni politiche? Se sì, non risponda, si accarezzi i capelli, noi capiamo e lei mantiene il posto", ha continuato Littizzeto, lanciando alcune frecciatine alla Rai, rete che prima ospitava il suo programma. Sorridendo alle battute della conduttrice, Fagnani ha risposto: "Pressioni politiche mai. Nove ha fatto nascere le Belve, le ha battezzate".

La battuta sulla vita privata di Francesca Fagnani e la sua reazione

Littizzetto non ha perso tempo e ha chiesto alla sua intervistata anche qualcosa riguardo la sua vita privata con il giornalista Enrico Mentana, a cui è legata da oltre 10 anni. "Lei sta da 12 anni con Enrico Mentana, ha altre colpe da espiare che non conosciamo?", chiede la conduttrice. E poi incalza: "Enrico non è di primissimo pelo, quante volte si sveglia di notte per fare pipì?". "Ma che domande sono?", interviene un pò imbarazzato Fabio Fazio. La conduttrice però continua per la sua strada e chiede, riferendosi alla maratona televisiva di Mentana in occasione di grande eventi: "La famosa maratona Mentana, esiste anche sotto le coperte?". "No, anzi, faccio un pigiama party", risponde divertita Fagnani.