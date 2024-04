video suggerito

Gli ospiti di Belve: le anticipazioni della terza puntata con Francesca Fagnani di martedì 16 aprile Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella saranno le ospiti della terza puntata di Belve di martedì 16 aprile 2024 su Rai2. Tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani torna in onda martedì 16 aprile con il terzo appuntamento di Belve. Sarà una puntata al femminile quella di domani: vedrà protagoniste tre donne note al mondo del piccolo e grande schermo, pronte a rispondere alle domande ‘graffianti' della conduttrice, senza sconti. Parliamo di Ilenia Pastorelli, Marcella Bella e Simona Ventura. Quest'ultima al momento si trova costretta al riposo, a casa, per una paralisi facciale, ma il problema di salute è sorto dopo aver registrato l'intervista con Francesca Fagnani: non ostacolerà, per questo motivo, la sua presenza nel programma.

Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella sono le ospiti della terza puntata di Belve

Ilenia Pastorelli, Simona Ventura e Marcella Bella saranno le protagoniste della terza puntata di Belve in programma per martedì 16 aprile, dalle 21.20 su Rai2. Tre donne note allo spettacolo italiano che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice, Francesca Fagnani. Dalle anticipazioni del nuovo appuntamento sono emerse alcune dichiarazioni della celebre cantante che ha raccontato la verità sulla canzone cult, Nell'aria.

L'attrice Ilenia Pastorelli racconterà di sé e della sua carriera, così come Simona Ventura, prossima a sposare Giovanni Terzi. L'intervista alla conduttrice di CitofonareRai2 è stata registrata prima della paralisi facciale che l'ha costretta al massimo riposo.

Le anticipazioni della puntata del 16 aprile

Nella puntata del 16 aprile ci sarà anche Claudia Gerini, ospite dello ‘spazio canoro' di Belve. Tornerà in studio Carmine Del Grosso nel ruolo di ‘scaldatore di interviste', poi le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Chiuderà il terzo appuntamento l'immancabile "fuori onda" di Francesca Fagnani.