video suggerito

Simona Ventura in onda di nuovo con la paralisi facciale, lascia la diretta su Rai2: “Devo riposare” Simona Ventura in onda a CItofonare Rai2 con Paola Perego si è mostrata ancora con metà viso paralizzato. A metà puntata ha così deciso di abbandonare la diretta: “L’ho fatto, ci ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

387 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Ventura è tornata in onda questa mattina di domenica 14 aprile con la collega Paola Perego nel programma da loro condotto, Citofonare Rai2, e il suo viso è ancora paralizzato a metà. La celebre conduttrice già nella scorsa puntata si era mostrata così e aveva rassicurato i fan spiegando: "Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando". A distanza di una settimana la situazione non è cambiata, così come il pensiero della Ventura, "mai mollare", come disse. Dopo la pubblicità, a metà puntata, ha deciso però di lasciare la diretta: "L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me". Martedì prossimo, 16 aprile, sarà ospite di Belve, ma l'intervista dovrebbe essere già registrata.

Simona Ventura ancora con metà viso paralizzato, lascia la diretta

Simona Ventura è tornata in diretta oggi con Citofonare Rai2 con metà viso paralizzato, ma a metà puntata ha deciso di abbandonare il programma lasciando Paola Perego da sola al timone. "Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così" ha dichiarato la conduttrice, Paola Perego. Simona Ventura ha così dichiarato: "L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me"

Prima di iniziare lo show, Simona Ventura aveva aggiornato il suo profilo social mostrandosi sulle scale del ‘dietro le quinte' di Citofonare Rai2. Numerosi fan hanno commentato il post invitandola a riposarsi. Tra le parole dei fan sono sputate anche quelle del compagno e futuro marito, Giovanni Terzi, che ha scritto tra i commenti al post: "Ti amo ogni istante di più … ti amerò per oltre".

La paresi facciale di Simona Ventura: "Non è nulla di neurologico"

Simona Ventura lo scorso 8 aprile spiegò la natura della sua paralisi facciale: "Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perchè potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine", le parole. "Io non mollo mai, neppure morta" aggiunse, e il fatto che sia in onda oggi nonostante il problema lo dimostra.