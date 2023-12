Simona Ventura sposerà Giovanni Terzi, la reazione dell’ex Stefano Bettarini alla proposta Stefano Bettarini ha commentato la proposta di matrimonio che Simona Ventura, sua ex moglie, ha ricevuto dal compagno Giovanni Terzi in diretta a Ballando con le stelle nella puntata del 9 dicembre.

Simona Ventura presto sposa. Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 9 dicembre, Giovanni Terzi ha chiesto alla concorrente di diventare ufficialmente sua moglie, davanti al pubblico e ai genitori di lei. La risposta è stata un "sì" immediato. Un momento emozionante che ha fatto in breve il giro dei social, tra commenti e reazioni. Tra questi anche quello di Stefano Bettarini, ex marito della concorrente, padre dei suoi figli Giacomo e Niccolò.

La reazione dell'ex marito Stefano Bettarini

É con una storia pubblicata su Instagram che Stefano Bettarini ha voluto commentare la proposta di matrimonio ricevuta dalla sua ex moglie in diretta tv. "W l'amore", ha scritto l'ex calciatore, mostrando poi una foto della televisione con Ballando con le Stelle, dove è avvenuto il tutto, e l'anello al dito. L'uomo è quindi favorevole alle secondo nozze della conduttrice, con cui ad oggi ha mantenuto un rapporto pacifico e amichevole, anche per il bene dei figli avuti insieme. Bettarini è ora fidanzato con Nicoletta Larini, 29 anni.

La proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura a Ballando

Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo in diretta a Ballando con le Stelle, nell'ottava puntata del 9 dicembre. La concorrente, dopo essersi esibita con Samuel Peron, ha raggiunto il centro del palco ed è stata raggiunta dai genitori, la mamma Anna e il papà Rino. Poi, è arrivato anche il compagno che ha detto: "Mi sono trovato benissimo con tutti voi, volevo in questo luogo dire una cosa a Simona, che mi ha cambiato la vita". Il giornalista ha tirato fuori un anello e chiesto alla conduttrice di diventare ufficialmente sua moglie, svelando anche la data delle nozze: "Il 6 luglio, davanti a tutti voi, vuoi diventare mia moglie?". Simona Ventura è scoppiata in lacrime e ha subito detto sì. Milly Carlucci si è emozionata: "Sono felice, è un'emozione bellissima". Mariotto è poi intervenuto: "Posso fare da testimone?".