A Ballando Giovanni Terzi danza con la mamma di Simona Ventura, futura suocera: “Sei come un figlio” Durane l’ottava puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi ha ricevuto una sorpresa da parte di una persona speciale, la signora Anna, mamma di Simona Ventura e sua futura suocera. Per il concorrente un video messaggio e poi una breve coreografia insieme a lei in studio: “Per me sei come un figlio, sono orgogliosa”.

A cura di Elisabetta Murina

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giovanni Terzi e Giada Lini hanno aperto l'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023, in onda sabato 9 dicembre. La coppia si è esibita in uno showdance, ricevendo critiche e apprezzamenti da parte dei quattro giudici e anche dai rappresentati del popolo, tra cui Rossella Erra. Poi per il giornalista una sorpresa da parte della signora Anna, sua futura suocera, mamma della sua compagna Simona Ventura.

Il commento di Rossella Erra sull'esibizione di Giovanni Terzi

"Senza di te, questo Ballando per me non sarebbe stato lo stesso, per l'impegno per il tuo messaggio", ha detto Rossella Erra subito dopo l'esibizione della coppia, rivolgendosi in particolare al ballerino, compagno di Simona Ventura. La giudice del popolo ha poi continuato: "Per me va bene come balli, l'importante è che rimani come sei. Mi sono affezionata a te, ti voglio bene. Credo tu sia una persona splendida".

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli che, con ironia, ha commentato: "Sembra un labrador, manca solo che gli dici di riportarti la pallina". "Dagli del cane non è bello", ha ribattuto Erra. "Tu gli stai dando del cane", ha incalzato la giornalista.

Il parere degli altri giudici

É arrivato il turno di Guillermo Mariotto che durante le settimane non ha mai nascosto critiche nei confronti del concorrente. Il giudice si nasconde sotto il bancone, poi parla al suo posto Selvaggia Lucarelli imitandolo con la r moscia. A parlare è anche Alberto Matano, che si è mostrato confuso: "Rossella che si commuove all'improvviso non ho capito perché, c'è un pò di disorientamento, Devo dire però che si è guadagnato l'essere arrivato a questo punto".

Giovanni Terzi balla con la futura suocera Anna, mamma di Simona Ventura

Terzi ha ricevuto anche una sorpresa da parte di una persona speciale, la signora Anna, mamma di Simona Ventura e sua futura suocera. Per il concorrente un video messaggio e poi una breve coreografia insieme a lei in studio:

Posso anche morire adesso che li vedo a tavola tutti insieme, Giovanni sai che ti voglio bene, per me sei come un figlio. Balli molto bene, come il principe d'Asburgo, anche sei arrivato che eri un pò rigido, un bastoncino. Sono orgogliosa di te. Non preoccuparti di quello che dicono, vai avanti che arriverai alla fine.