Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi ha raccomandato per Ballando, senza di lei Carlucci mi scartò” Giovanni Terzi si dice “raccomandato” da Simona Ventura a Ballando con le stelle. “Mi ero proposto prima di conoscerlo e Milly Carlucci aveva detto di no”, confessa il giornalista.

Giovanni Terzi partecipa all’edizione in corso di Ballando con le stelle insieme alla compagna Simona Ventura. Il giornalista e la conduttrice tv gareggiano separatamente ma sono entrambi protagonisti della stagione in corso. Terzi balla insieme a Giada Lini mentre Ventura danza in coppia con Samuel Peron. Ma la partecipazione della conduttrice sarebbe stata una condizione necessaria a permettere al giornalista di sbarcare alla corte di Milly Carlucci. Lo confessa Terzi in un’intervista a Repubblica, svelando di essersi già proposto in passato per Ballando, partecipazione che all’epoca fu bocciata dalla conduttrice in persona.

Giovanni Terzi: “Milly Carlucci non mi volle a Ballando con le stelle”

“Adoravo lo show e prima di conoscere Simona, tramite un’amica, avevo chiesto a Milly di partecipare. Ha detto di no. Mi è andata benissimo, lo ripeto: sono raccomandato da lei, mi illumina e sono felice”, ammette senza imbarazzo alcuno il giornalista che con la compagna (che sposerà nel 2024) condivide un rapporto importanti, basato sul reciproco sostegno. Al contrario, nel caso di Simona, sarebbe stata Carlucci a corteggiarla: “Milly mi corteggiava, avevo fatto con lei Il cantante mascherato: ‘È il momento, devi fare Ballando’. Allora ci è venuta l’idea di Giovanni, partecipazione doppia”.

Giovanni Terzi: “Mariotto sgradevole, finge di dormire mentre parlo della mia malattia”

Il giornalista ha inoltre condannato l’atteggiamento tenuto da Guillermo Mariotto che, di fronte a Terzi che raccontava l’impatto avuto dalla malattia nella sua vita e l’importanza della ricerca, soprattutto nei casi di patologia rara, ha finto di addormentarsi: “Guillermo Mariotto è stato sgradevole con me. Ho la dermatomiosite amiopatica, una malattia rara, ho problemi ai polmoni e non sono un eroe. Se non avessi potuto ballare non avrei partecipato, mi sembrava importante spiegare che sono lì grazie ai progressi della ricerca, il saluto dei medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia era in quel senso. E lui finge di addormentarsi mentre parlo? Non è rispettoso”.