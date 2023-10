Giovanni Terzi: “Ho già vinto a Ballando con le stelle, con la mia malattia non pensavo di farcela” Il compagno di Simona Ventura si racconta a Ballando con le Stelle, parlando della malattia rara scoperta anni fa: “Grazie alla ricerca posso ballare senza che mi manchi l’aria”.

Giovanni Terzi si racconta nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. Il compagno di Simona Ventura, in gara con Giada Lini, ha parlato delle sue condizioni di salute nel video di presentazione alla sua esibizione, sottolineando il valore che questa esperienza sta avendo per lui: "Io ho già vinto con la prima puntata, perché tre anni fa mi hanno trovato una malattia rara, genetica, che aveva mia madre, che mi uccide lentamente i polmoni". Il riferimento è alla dermatomiosite amiopatica, di cui Terzi aveva già parlato in passato.

Ho perso il 45% dei polmoni, non può migliorare ma deve fermarsi. Mi ha molto spaventato, ho pensato subito a mia madre, che in tre anni se n'è andata via. Ho pensato al mio momento, proprio adesso che sono innamorato, che stiamo tutti bene, proprio ora capita tutto questo. Ricordando la sofferenza di mia madre ho detto che se io sono così voglio andare via, non voglio darti un problema.

Giovanni Terzi parla della sua malattia rara

Terzi parla quindi di Banfi, riferendosi al lutto recente che l'attore ha vissuto con la scomparsa della moglie: "Mi ha commosso, ho rivisto cosa succede a un uomo innamorato che perde la sua metà. Chiaramente Simona rispetto a questa cosa mi ha detto mai nella vita, che noi siamo una cosa sola. Questa cosa mi ha dato un orizzonte, ha dato una prospettiva alla mia vita. Per ora la malattia si è fermata, sto meglio, provo fatica ma è una fatica sana e questo è solo grazie alla ricerca scientifica. Hanno permesso a me che non mi mancasse l'aria mentre ballavo. Quando Simona mi ha detto che c'era questa opportunità ho detto subito di sì, ma i medici erano un po' preoccupati, però sono sempre vicini a me".

L'amore con Simona Ventura che lo ha cambiato

Proprio su Simona Ventura, che di questa avventura a due aveva parlato nell'intervista a Fanpage di alcune settimane fa, Terzi non ha potuto negare l'enorme coinvolgimento sentimentale che lo ha cambiato: "Quando arriva l'amore vero e ti prende come un treno, ti migliora. Con lei è tutto diverso, siamo in uno stato di grazia".