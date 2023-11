Simona Ventura e Giovanni Terzi: “Le nozze? Nel 2024. Abbiamo già fissato la data, presto la diremo” Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno fissato la data del matrimonio. Ospite del salotto di Bella Ma’ con Pierluigi Diaco, la coppia ha parlato delle future nozze: “Nel 2024, la verità è che noi sappiamo la data, però sinceramente l’abbiamo definita due volte ed è successo di tutto”.

A cura di Elisabetta Murina

Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno fissato la data del matrimonio. Ospiti del salotto di Bella Ma' con Pierluigi Diaco, la coppia ha parlato del loro amore e delle future nozze. Al momento sono entrambi impegnati come ballerini nel cast di Ballando con le stelle 2023, dove si stanno mettendo alla prova settimana dopo settimana.

Il primo incontro di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Durante la lunga intervista di coppia a Bella Ma', nella quale hanno parlato anche di Ballando con le Stelle 2023, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno racontato il loro primo incontro. L'occasione è stata una cena organizzata da una coppia di amici, Umberto Brindani (direttore del settimanale Gente) e la moglie, nel 2018. Terzi ha svelato: "Sono amici di entrambi, avevano invitato Simona chiedendole se andava bene che partecipassi anche io. A lei avevano chiesto la stessa cosa. Lì ci siamo incontrati per la prima volta". Ventura ha svelato che in realtà si erano già viti in aeroporto qualche temo prima, quando entrambi stavano volando verso i rispettivi compagni: "Ci siamo guardati, c'erano anche altre persone. Lui poi mi ha fatto la dedica sul suo libro. Ci è battuto il cuore".

Quando si sposeranno Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dopo che i suoi ospiti hanno raccontato del loro primo incontro, Pierluigi Diaco si è avvicinato all'amico Giovanni Terzi e gli ha chiesto: "Dimmi la verità, quando accade?". La domanda del conduttore si riferisce alle nozze con Simona Ventura, di cui avevano già parlato anche in passato, ma senza sbilanciarsi mai del tutto. "Nel 2024. Oggi è un giorno in cui ci avviciniamo di più a quella data. La verità è che noi sappiamo la data, però sinceramente l'abbiamo definita due volte ed è successo di tutto", ha risposto il giornalista e scrittore. Poi ha aggiunto: "A tre mesi dalla data, la faremo sapere". Simona Ventura ha confermato il tutto e, per il momento, riguardo al matrimonio continua a rimanere un certo alone di mistero. Lo scorso marzo avevano fatto sapere che la cerimonia non si terrà a Milano. La conduttrice ha aggiunto, rivolgendosi a Diaco: "Prepara il vestito bello che sarai invitato".