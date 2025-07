La figlia di Simona Ventura si diploma, la dedica e gli scatti con il marito Giovanni Terzi: “Sono fiera di te”

video suggerito

Con un post condiviso su Instagram, Simona Ventura ha dedicato un pensiero alla figlia Caterina per il suo diploma. La ragazza, che la conduttrice ha adottato formalmente nel 2014, ha superato l'esame di maturità. Le parole a corredo di alcuni scatti che le ritraggono insieme al marito Giovanni Terzi: "Sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà".

Le dedica di Simona Ventura per sua figlia dopo il diploma

Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura. Le due sono sempre state molto legate e, con un post condiviso su Instagram, l'opinionista dell'Isola dei Famosi le ha dedicato parole d'affetto, accompagnate a degli scatti che la ritraggono insieme a lei e al marito Giovanni Terzi: "Sei matura, sono orgogliosa di te e del percorso che hai fatto non senza qualche difficoltà (come è giusto che sia) ma alla fine è stato un trionfo. Ti voglio bene", ha scritto.

L'affido di Caterina: "È mia figlia a tutti gli effetti"

Era l'estate del 2006 quando Simona Ventura ha deciso di prendere in adozione Caterina. Nella sua testa, in quei momento c'era solo "la voglia di crescere i miei due figli nel migliore dei modi. Invece, il destino ha fatto sì che la mia strada e quella di Caterina si incrociassero e il suo arrivo in famiglia è stato un grande e inaspettato regalo della vita che ha messo a posto tantissime cose", ha raccontato in un'intervista qualche mese fa. Per poi aggiungere: "Io non sono stata lì a chiedermi se poi sarebbe rimasta con noi o no: io intanto c’ero e l’avrei aiutata a fare un pezzo di vita insieme. Un gesto d’amore e basta".

Alla fine, Caterina è rimasta con lei: "Senza mai perdere il filo del legame con i genitori biologici, cosa complicata ma possibile e molto bella. Dal 2014, grazie all’adozione speciale, porta il mio cognome ed è mia figlia a tutti gli effetti". Ora ha gli stessi diritti "dei miei figli Niccolò e Giacomo".