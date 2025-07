Paola Caruso: “Ho allontanato mia madre biologica dopo averla conosciuta, è stato mio figlio a farci ritrovare”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista, Paola Caruso ripercorre il rapporto ritrovato con sua madre biologica Imma, che ha conosciuto a trent'anni. Dopo un periodo iniziale, la showgirl decise di allontanarla, ma le due si sono ritrovate grazie a suo figlio: "Mi chiedeva continuamente dove fosse nonna Imma. Ora siamo tutti una grande famiglia".

Paola Caruso e il rapporto con sua madre biologica

La madre biologica di Paola Caruso, Imma, aveva 17 anni quando rimase incinta. Sua mamma le consigliò di abortire, ma lei decise di tenere la bambina. Quando nacque, però, non riuscì a vederla nemmeno una volta: "Mia nonna biologica era un capo, una donna molto forte che si imponeva di continuo sulla sua famiglia. Il contesto era quello di una Calabria di quarant'anni fa", ha spiegato a Monica Setta nel salotto di Storie di donne al bivio show. Dopo trent'anni, le due si sono ritrovate perché a cercare la donna è stata proprio Caruso: "Volevo sapere come fossi venuta al mondo".

I genitori adottivi le nascosero il fatto di essere stata adottata. Le prime domande se le pose lei stessa nel periodo dell'adolescenza. Si guardava allo specchio e vedeva che fisicamente era molto diversa da loro: "Io ero magra, alta e bionda. Loro erano mori e tutti i parenti lo erano, è come se me lo sentissi. Un istinto naturale". In tv, lei e Imma scoprirono di essere madre e figlia: "È un'emozione che non si può spiegare, avevo partorito da due mesi, dentro di me c'era tutto un insieme di emozioni forti".

"La allontanai, ma ci siamo ritrovate grazie a mio figlio"

Caruso ha spiegato che all'inizio della loro conoscenza lei e sua madre biologica si frequentavano molto: "Finalmente avevo qualcuno a cui fare domande e da cui avere risposte, perché la mia vita era stata un punto interrogativo fino a quel momento". Poi, però, si sono allontanate per sua scelta: "Avevo mio figlio piccolo, ho avuto i miei problemi e l'ho allontanata. Poi l'anno scorso è stato proprio mio figlio a chiedermi dove fosse nonna Imma, mi ha detto che gli mancava, voleva che andassimo in vacanza tutti insieme". Quindi, decise di richiamarla: "Da lì è ripartito tutto, è stato semplice come respirare. A volte ci vuole solo il momento giusto affinché le cose avvengano, ora siamo tutti una grande famiglia".