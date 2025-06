video suggerito

Nicola, figlio di Pago e Miriana Trevisan: “Non andrei mai a vivere con papà. Si sposa? Non ce lo dice” Nicola, figlio di Miriana Trevisan e del cantante Pago, lancia qualche scherzosa frecciatina al padre soprattutto in riferimento al matrimonio con Serena Enardu (annuncio che fu poi smentito direttamente dalla presunta futura sposa). Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriana Trevisan e il figlio Nicola sono stati ospiti di Caterina Balivo nella puntata de La volta buona andata in onda oggi. L’ospitata arriva a circa un mese dal momento in cui Pago, ex marito della showgirl e padre del 15enne, presenziò in trasmissione per annunciare le nozze con Serena Enardu e, poche ore dopo, fu clamorosamente smentito dall’influencer sarda che rivelò che la loro storia d’amore era terminata da qualche settimana e chiese pubblicamente al suo ex di evitare di raccontare bugie in tv. Miriana e Nicola, interrogati a proposito del presunto matrimonio di Pago con la ex compagna, hanno preferito tenere la bocca cucita. “Se papà si sposa? Non lo so”, ha dichiarato Nicola, cui ha fatto eco Miriana: “Veramente non sappiamo nulla. Non ci dice niente”.

Il rapporto di Pago con il figlio Nicola

“Io vivo con mamma, non vorrei mai andare a vivere da solo con papà”, ha aggiunto il ragazzino parlando del rapporto con il padre. Lo ha dichiarato senza acredine, più come un dato di fatto che come una critica. La conduttrice Caterina Balivo, per cambiare discorso, ha quindi raccontato al figlio di Pago qualche dettaglio della vita professionale del padre e gli ha chiesto se lo abbia seguito e, soprattutto, se abbia visto la sua esibizione con Patty Pravo. “Non lo seguo quasi mai”, ha specificato Nicola, “Ma non seguo neanche mamma”.

La dichiarazione d’amore di Nicola alla madre Miriana Trevisan

Più dolci e cariche di affetto le parole che il 15enne ha rivolto alla madre Miriana, cui lei lega un rapporto profondo. I due hanno sempre vissuto insieme, anche dopo la separazione dell’ex ragazza di Non è la Rai dal musicista. “Mamma è stupenda, è una delle persone più belle che conosca”, ha dichiarato Nicola facendo commuovere la madre, “Gliele dico ogni giorno queste cose, soprattutto che la amo. È la donna più importante della mia vita e lo rimarrà per sempre. Nessuna poter mai sostituirla”.