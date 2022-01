Pago annuncia nuove querele per tutelare Miriana Trevisan: “La lista dei fortunati si allunga” Pago annuncia ancora vie legali contro nuovi concorrenti: “Basterebbe essere brave persone come lo è Miriana Trevisan”.

Dopo la diretta di lunedì 3 gennaio 2022, Pago aveva dichiarato di adire a vie legali dopo le parole di Giacomo Urtis nei confronti della ex moglie e madre di suo figlio, Miriana Trevisan. Ora il cantante torna alla carica avvisando: "La lista dei fortunati si sta allungando". Il Grande Fratello Vip si sta infuocando.

Le parole di Pago

Pago aveva già anticipato in una stories che avrebbe preso provvedimenti legali a tutela della sua famiglia, pur volendo aspettare l'uscita dalla casa del Grande Fratello di Miriana Trevisan. Pochi minuti fa, considerato quanto successo nelle ultime ore all'interno della casa del GfVip, ha spiegato che "la lista dei fortunati" si sta allungando:

Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la casa del #gfvip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando 🤷🏻‍♂️

Mi preme pure ricordare a qualcun’altro che

“se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei ? 😬

E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone .. proprio come lo è @mirianatrevisan @grandefratellotv

#❤️💪🤟

a presto

Pago

Pago ce l'ha con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge?

Tra le ultime novità che riguardano Miriana Trevisan, c'entrerebbero anche Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. La soprano e la ex Uomini e Donne hanno commentato aspramente Miriana Trevisan, in particolare Katia Ricciarelli avrebbe apostrofato in malo modo la ex Non è la Rai: "È la tenutaria del bordello", ha detto.