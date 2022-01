Pago difende Miriana Trevisan dalle accuse di Giacomo Urtis e Ricciarelli: “Mi rivolgerò ai legali” La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 3 gennaio, è stata particolarmente intensa per Miriana Trevisan. La showgirl ha ricevuto pesanti accuse da alcuni concorrenti. Pago è pronto a ricorrere ad azioni legali per difendere lei e il loro figlio.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 3 gennaio, Alfonso Signorini ha chiamato Giacomo Urtis a motivare le pesanti accuse fatte a Miriana Trevisan nel corso della settimana. Il concorrente ha insinuato che l'ex ragazza di Non è la Rai, si faccia comprare scarpe costose da un suo amico. Dopo la diretta, è arrivata la dura reazione di Pago.

Giacomo accusa Miriana di farsi comprare scarpe costose

Alfonso Signorini ha mandato in onda un video in cui Giacomo Urtis si confidava con Soleil Sorge. Parlando fitto, nell'errata convinzione di sfuggire alle telecamere, si è riferito a Miriana Trevisan dicendo:

"Poi, quando usciamo da qua, ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conosco. Ti racconto cosa ho visto prima di entrare qua. Da un mio amico si è fatta comprare delle scarpe da 20, 30 mila euro".

Soleil Sorge non ha dubitato neanche per un attimo delle parole di Urtis: "È molto evidente il modus operandi, l'ho riconosciuta subito. Per quello dico che la vera maga della casa sono io. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti ci cascano, ci credono". E Giacomo ha concluso: "Prima li abbonisce l'uno dopo l'altro, li intorpidisce".

La dura reazione di Pago

Davanti alle parole di Giacomo Urtis, Miriana Trevisan ha espresso la sua indignazione: "Io non so cosa dire, sono senza parole. Mi fa veramente schifo tutto questo. Soprattutto Giacomo, che sa tante cose vere, profonde di me". E ha precisato, che si tratta di cose non vere. Giacomo Urtis si è scusato, confermando tuttavia la veridicità del suo racconto e non ha indietreggiato neanche quando Biagio D'Anelli ha avuto un confronto con lui e lo ha ammonito: "Mi sono bastate due telefonate per accertarmi che fossero cose false". Durante la notte, è arrivata anche la reazione di Pago, ex marito di Miriana Trevisan. L'artista ha pubblicato il seguente post nelle Instagram Stories:

"Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più, nel rispetto soprattutto di nostro figlio. Pago".

Non è da escludere che Pago, che non fa nomi, possa riferirsi anche a Katia Ricciarelli che più volte ha puntato il dito contro Miriana Trevisan, giudicando il suo modo di essere madre. In particolare, l'ha accusata di aver prima frenato il rapporto con Nicola Pisu, dicendo di pensare a suo figlio che la guarda da casa, per poi lasciarsi andare con Biagio D'Anelli.