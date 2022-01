GFVip, Giacomo Urtis su Miriana Trevisan: “Si fa comprare dagli uomini scarpe da 30mila euro” Giacomo e Soleil parlano alle spalle di Miriana. “Intorpidisce gli uomini poi li fa fuori, uno dietro l’altro”. A difenderla c’è Biagio D’Anelli che accetta di sottoporsi alla quarantena pur di riabbracciarla.

A cura di Giulia Turco

Nuovi momenti di tensione nella casa del GFVip. Miriana Trevisan sta vivendo una puntata che ha messo a dura prova la sua emotività. Dopo uno scontro feroce con Katia Ricciarelli, che ha criticato la sua immagine di donna e di madre, Miriana ha dovuto assistere ad una clip che l'ha delusa nuovamente. Il protagonista in questo caso è Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip che fuori dalla casa ha da tempo un rapporto con Miriana Trevisan. Giacomo ha rivelato un gossip sul suo conto, che ha lasciato Miriana letteralmente senza parole.

Cos'ha detto Giacomo Urtis su Miriana

In un momento di fuori onda, Giacomo ha confidato all'amica Soleil Sorge un gossip su Miriana Trevisan, rivelando alcuni presunti retroscena della sua vita privata. "Si è fatta comprare da un mio amico scarpe da 20, 30mila euro", spiega cercando di camuffare le sue parole perché gli altri non sentano. Soleil sembra appoggiare il suo discorso, come a dire che da Miriana un atteggiamento del genere se lo sarebbe tranquillamente aspettata. "Gli uomini ci cascano, ci credono", ha incalzato l'influencer. "Sì sì, li intorpidisce poi li fa fuori uno dietro l'altro", gela Giacomo. Miriana non sa cosa dire, la sua reazione è un misto tra il disgusto e l'imbarazzo. "Mi fa schifo e mi dispiace perché Giacomo sa tanto di me". Urtis è altrettanto in imbarazzo e a disagio e finisce facendole le sue scuse per quanto detto.

Biagio D’Anelli accetta la quarantena pur di riabbracciare Miriana

A difenderla c'è Biagio D'Anelli che nel frattempo è entrato nella casa per un confronto diretto con alcuni vip, che in settimana hanno criticato il comportamento di Miriana. Biagio ne ha una per tutti, per Soleil: "Non chiamare mai più Miriana mantide". Per Giacomo: "Devi imparare che quando si lasciano gossip su persone note, devono esserci prove. Hai parlato in modo schifoso di un madre". Persino per Giucas e Valeria Marini. Al termine dell'incontro Signorini chiede a D'Anelli se sia disposto a sottoporsi alla quarantena per riabbracciare Miriana nelle prossime puntate e l'opinionista accetta, per la gioia della sua amata.