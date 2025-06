video suggerito

Il figlio di Pago e Miriana Trevisan a La volta buona: “Non andrei mai a vivere con papà”, la reazione del cantante Il figlio di Pago e Miriana Trevisan, Nicola, ieri è stato ospite di La volta buona e ha raccontato che non andrebbe mai a vivere con il papà. Il cantante ha commentato la dichiarazione del figlio su Instagram: “Lo so io perché. Malandrino”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pago ha commentato le dichiarazioni del figlio Nicola che ieri, martedì 10 giugno, è stato ospite insieme alla mamma, Miriana Trevisan, di Caterina Balivo a La Volta Buona. Il giovane 15enne ha rivolto parole d'amore alla madre, con la quale vive, rivelando, poi, che non andrebbe mai a vivere con il suo papà. La reazione del cantante è arrivata poco dopo, attraverso i social.

Le parole di Pago dopo la dichiarazione del figlio

Il video di Nicola Settembre mentre parla di papà Pago e della madre Miriana Trevisan è stato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma La volta buona. Il tag è arrivato anche sul profilo del cantante che ha commentato divertito la dichiarazione del figlio che ha ammesso: "Vivo con mamma. Non vorrei mai andare a vivere da solo con papà". Pago ha così commentato: "Eh, lo so io perché. Malandrino".

Tra i commenti al post anche quello di Caterina Balivo che ha risposto a un fan che sottolineava la severità di Pago: "È più severo della madre? Pure per me" ha scritto.

Pago sul figlio Nicola: "Abbiamo un rapporto bellissimo"

Pago, ospite del podcast Mum Impossible, ha raccontato un aneddoto legato al figlio e ai suoi numerosi viaggi di lavoro: "Io e Miriana ci siamo separati quando lui aveva 3 anni. Ho sempre viaggiato tanto, quando lui è andato a Roma, poi me lo disse "Tu non ci sei stato mai per un periodo". Io sono morto dentro. Pensavo di aver fatto il massimo, è tosta. Non voglio giustificare niente, però è molto dura. È un compromesso che devi accettare per forza, mi disse quella cosa perché se la sentiva. Io glielo spiegai, dissi "A papà, mi sono fatto un cu*o così" (ridendo, ndr)". Il cantante ha rivelato di avere oggi un "bellissimo rapporto" con il figlio: "Io sono molto sorridente, ma nella vita privata vivo molti silenzi, sono introverso. Lui no. Si alza, attacca la musica e la spegne quando entra a musica. Sorride, canta", le parole.