Killian Nielsen sulla madre Brigitte dopo Belve: “Mi hanno negato di vederla, io voglio solo voltare pagina”

Killian Nielsen ha parlato del rapporto con la madre Brigitte dopo le sue dichiarazioni a Belve. Il 36enne ha spiegato che gli è stato negato di vederla e che lui oggi vorrebbe solo voltare pagina: “Bevevo perché mi mancava. Ho provato a scriverle ma non risponde”.

Killian Nielsen ha rotto il silenzio dopo l'intervista della madre Brigitte a Belve. Nello studio di Francesca Fagnani, la showgirl ha menzionato il figlio precisando che è un argomento di cui preferisce non parlare pubblicamente. I due non hanno contatti da diversi anni e già a gennaio il 36enne ne aveva parlato in lacrime a Verissimo, spiegando che era stato il marito della madre a non farlo entrare in casa. La donna avrebbe invece buoni rapporti con gli altri suoi figli.

"Per me è stato molto difficile raggiungerla per diversi motivi. Era lontana, viveva a Los Angeles, ho sofferto di alcolismo come lei perché mi mancava tantissimo. Bevevo per la mancanza di mia mamma", ha spiegato Killian Nielsen ospite de La Volta Buona nella puntata del 23 aprile. L'uomo spiega di aver tentato di riallacciare i rapporti con la madre, ma di non aver avuto alcuna apertura da parte sua: "Mia mamma è venuta in Spagna, sono andata a trovarla, ma mi è stato negato di vederlo". Ad aver complicato il tutto, sarebbe stato un invito ricevuto per il compleanno dell'ex marito della madre: "Sono andato e a mia madre non è piaciuto, ho sempre dei rapporti complicati".

Killian Nielsen, la madre Brigitte e il marito Mattia Dessì

Killian Nielsen ha ribadito la sua intenzione di voler voltare pagina e instaurare un rapporto sereno. "Non ti puoi far aiutare da suo marito?", gli ha chiesto Balivo. La sua risposta è stata categorica: "È lo stesso che quando sono andato in Spagna mi ha detto che non potevo vederla. Ci sono rimasto male. Solo con me, tra i cinque figli, non ha rapporti. Ho provato a scriverle ma non risponde, su Instagram sono stato bloccato e non posso vedere cosa fa". I miei fratelli hanno la loro vita, non li sento, loro hanno deciso di intraprendere una strada che a me non piace e preferisco non parlarne".