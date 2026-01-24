Killian, figlio di Brigitte Nielsen: “Non vedo più mia madre, suo marito non mi ha fatto entrare in casa”

Il drammatico racconto di Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, a Verissimo. L’uomo, uscito dal tunnel della dipendenza da droga e alcol, ha visto sua madre per l’ultima volta due anni fa. A impedirgli di incontrarla sarebbe stato Mattia Dessì, marito dell’attrice.

Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, si è sciolto in lacrime durante l’intervista rilasciata a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 24 gennaio. Il giovane, oggi 36enne, ha raccontato il difficile rapporto con la madre, vista per l’ultima volta due anni fa. Addolorato di fronte alla difficoltà di recuperare il loro rapporto, Killian ha spiegato che proprio il marito dell’attrice, il produttore Mattia Dessì, gli avrebbe impedito di rivederla qualche anno fa, quando lui è andato a cercarla.

L’intervento di Mattia Dessì, marito di Brigitte Nielsen

Killian ha raccontato di avere vissuto da solo a Milano fin da adolescente e di essersi gradualmente allontanato da Brigitte, che aveva deciso di andare a vivere all’estero per inseguire la sua carriera. Rimasto senza alcun appoggio, è entrato nel tunnel della dipendenza da alcol e droga, dalle quali è riuscito a uscire solo grazie al supporto di Laura Barbieri, la sua compagna. Ma una volta tornato sobrio, il rapporto con la madre non sarebbe migliorato.

“Quando ho provato a cercare mia madre, il marito mi ha aperto la porta, è uscito fuori casa e mi ha detto che non gli piacevano quelle sorprese, che avrei dovuto chiamare e avvisare. Così non me l’ha fatta vedere”, ha dichiarato il giovane tra le lacrime, “Non capisco perché faccia così, ma la amo e vorrei vederla”.

Killian avrebbe provato a rivederla anche in occasione di un evento a cui la donna ha partecipato qualche tempo dopo ma, pur chiamandola a squarciagola per attirare la sua attenzione, Brigitte non si sarebbe nemmeno mai voltata a guardare il figlio.

Killian Nielsen non è l’unico figlio di Brigitte a non avere rapporti con la madre

Killian ha raccontato a Verissimo la sua storia tra le lacrime, ammettendo apertamente il desiderio di ricucire un rapporto con l’attrice. Diverso è il caso di Julian, primo figlio di Brigitte nato dal matrimonio con Kasper Winding. Dopo la separazione tra i due, il ragazzo ha scelto di vivere con il padre e con la madre ha solo rapporti sporadici. Con Brigitte vivrebbero invece Raoul Meyer Jr. e Douglas Meyer, nati dal matrimonio con il campione di rally Raoul Meyer, e Frida, unica figlia femmina dell’attrice avuta dal marito Mattia Dessì.