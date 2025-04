video suggerito

Killian Nielsen accusa la madre Brigitte: "Bannato dalla famiglia per i miei problemi con l'alcol" Killian Nielsen, ospite a La Volta Buona con la fidanzata Laura, ha accusato sua madre Brigitte di avere interrotto ogni rapporto tra loro: "Per colpa di una storia su Instagram".

A cura di Andrea Parrella

I rapporti tra Killian Nielsen e la madre Brigitte sono sempre stati complessi e lui stesso non lo ha mai nascosto. Il figlio della celebre attrice è tornato ad accusare sua madre di sostanziale abbandono da ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. In trasmissione, accompagnato dalla fidanzata Laura, Nielsen ha parlato delle sue difficoltà: "Sono sempre rimasto solo e non avendo consigli sono caduto nelle dipendenze. Superare l'alcol è stata dura, a 30 anni ho trovato Laura ed è cambiato tutto".

La fine dei rapporti per una storia su Instagram

La conduttrice gli ha chiesto dei rapporti con la madre e qui Killian ha raccontato i recenti sviluppi: "Fino a poco tempo fa avevo rapporti con mia madre, erano perfetti. Quando ho conosciuto Laura e mi sono riavvicinato a mio padre adottivo e lei, ma a causa di una storia pubblicata sui social nella quale partecipavo a una festa di mio padre adottivo, Raoul Meyer". Nielsen, nato dal matrimonio tra Nielsen e l'attore americano ha quindi specificato la difficoltà nei rapporti tra la madre e il suo terzo marito, da cui sono nati Raoul e Douglas (Killian è nato dal secondo matrimonio dell'attrice con il giocatore di football americano Mark Gastineau).

I problemi con l'alcol di Killian Nielsen

Da qui l'astio di Brigitte Nielsen nel vederlo a una festa organizzata dall'ex marito, da cui ha divorziato nel 2005: "Tutto è partito da questa storia in cui io sono state a una festa da mio papà adottivo, con cui lei non parla più. Si è creata questa rabbia nei miei confronti". Quindi ha aggiunto:

Sta di fatto che poche settimane dopo questa storia le telefono perché doveva fare un evento a Capri, chiedendole se potessi andare anche io, visto che c'erano anche i miei fratelli con cui lei ha creato un'etichetta di gin. Lei però mi dice che non potevo andarci a causa dei miei problemi con l'alcol.

Il riferimento di Killian è a una vicenda di cui aveva già parlato in passato, spiegando dei suoi problemi di alcolismo negli anni di giovinezza.

L'accusa della fidanzata di Killian a Brigitte Nielsen

Al suo fianco la fidanzata, Laura, che ha appunto parlato della situazione: "Il paradosso è che lui non viene invitato a un evento per i suoi precedenti problemi di alcolismo, mentre lei, Brigitte, che è stata testimonial di identici disagi, vi partecipa". E aggiunge: "Ho questo peso di dover fare la fidanzata e mamma. Lui è stato bannato completamente dalla famiglia per essere andato alla festa di una bambina di Raul, mentre i due fratelli lo hanno frequentato per vent'anni e lavorato nell'azienda di Meyer. Mi chiedo perché ai fratelli non dice nulla e perché a Killian impedisca qualsiasi contatto".