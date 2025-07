Achille Lauro e la dedica alla madre Cristina nel giorno del suo compleanno: “Non potevo chiedere di più”

Nel giorno del suo compleanno, Achille Lauro ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae da bambino insieme a sua madre Cristina, con cui condivide un legame profondo e intenso. È questo il motivo per cui il cantante ha voluto dedicarle un pensiero in un giorno per lui speciale: “35 anni, oggi. Alla mia famiglia”.

La dedica di Achille Lauro a sua madre Cristina nel giorno del suo compleanno

"35 anni, oggi. Dedicati a mia madre, alla mia famiglia, alla mia squadra. A noi che ci conosciamo anche se non ci conosciamo. A noi che cresciamo insieme". È con queste parole che Achille Lauro apre la lunga dedica a corredo di uno scatto che lo ritrae da bambino, insieme a sua madre Cristina, in cui celebra il giorno del suo compleanno. Poi, un pensiero rivolto ai suoi fan: "Sto leggendo i vostri messaggi. Vi amo con ogni parte di me. Non potevo chiedere di più". In chiusura, la citazione a uno dei suoi ultimi singoli, AMOR: "Se ti mancherà dirmi “Torna presto, amor” Me so’ fatto grande".

Qualche mese fa aveva raccontato: "Mia madre è il mio punto di riferimento sano"

Ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In, due mesi esatti fa da oggi, Achille Lauro aveva presentato la sua nuova canzone, Cristina, dedicata proprio alla sua mamma. Nel corso della lunga intervista in trasmissione aveva ammesso di essersi commosso e di emozionarsi ancora quando guarda il videoclip del brano. Dopo aver visto il filmato musicale, l'artista aveva aggiunto: "La musica è qualcuno che forma uno stato d'animo forte, e diventa di tutti. Le persone non si ricorderanno dei cantanti, ma alcune canzoni restano in noi. Questo video mi fa commuovere". Parlando della mamma, aveva poi raccontato il suo rapporto con la donna che l'ha messo al mondo, dicendo visibilmente commosso: "Mia mamma è dolcissima, è l'incarnazione del bene. Ho avuto un punto di riferimento sano".