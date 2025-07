Jovanotti ricorda la madre Viola: “Oggi avresti compiuto 90 anni, ma so con chi sei e che sei contenta”

Nel giorno in cui sua madre Viola avrebbe compiuto 90 anni, Jovanotti la ricorda con due foto in bianco e nero insieme alla figlia Teresa.

"Oggi la mia mamma, la ‘nonna Viola' avrebbe compiuto 90 anni". A scriverlo è Lorenzo Jovanotti, che sui social ha deciso di ricordarla pubblicando alcuni scatti in bianco e nero al fianco della piccola Teresa, primogenita del cantante.

Gli auguri di Lorenzo Jovanotti per la madre Viola

Oggi, 21 luglio, la madre di Jovanotti, Viola, avrebbe compiuto 90 anni. Per celebrare la ricorrenza speciale, il cantante ha deciso di condividere con i suoi fan due fotografie in bianco e nero, che ritraggono la figlia Teresa insieme alla nonna. "Uno di quei giorni che andavamo a trovarla e lei le insegnava qualcosa, le raccontava qualche storia dei tempi andati o dei suoi figli da bambini che ne combinavano di tutti i colori, e la Teresa amava molto starla ad ascoltare" si legge a corredo delle immagini. E ancora: "La mia mamma amava le storie, era una lettrice di romanzi di qualità , amava il grande cinema (‘Via col vento' il suo preferito) e a sua volta era una buona narratrice di aneddoti e di cose divertenti". Nel messaggio di saluto, Jovanotti conclude con un pensiero rivolto anche a chi non c'è più, riferendosi forse al fratello Umberto e al padre Mario: "So con chi sei, e so che sei contenta". Il post è stato ricondiviso anche da Teresa, che nelle sue storie Instagram ha scritto semplicemente: "Auguri nonna".

Lorenzo Jovanotti: "Ho sempre cercato di alleviare le tristezze di mia madre"

Nel corso degli anni, Jovanotti ha parlato più volte del legame con la madre Viola, scomparsa quindici anni fa. Ospite del programma Belve, il cantante aveva raccontato: "Mia madre era orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Ma notavo in lei anche delle tristezze, cose che mi hanno formato e che mi hanno spinto a trovare modi per alleviare in lei questa sensazione". Parlando poi della tragedia che ha colpito la famiglia con la morte del fratello Umberto, precipitato da un aereo nel 2007, Lorenzo aveva ricordato un dettaglio doloroso: "A mia madre si sono seccate le sacche lacrimali. Il medico le prescrisse un collirio, che poi ha usato per il resto della vita. Credo sia successo perché avrebbe avuto troppe lacrime da versare, e il suo corpo ha reagito così".