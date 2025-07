Lino Banfi compie 89 anni: “I medici dicono che ho la memoria di un 40enne. Ma mi sento a fine partita”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Lino Banfi oggi compie 89 anni. Sebbene sia stato registrato all'anagrafe l'11 luglio, compie oggi gli anni e si avvicina alla "notte del nuovo compleanno" che teme particolarmente "perché entro nei 90 anni". Ha raccontato le sue prime sensazioni da neo 89enne in una intervista al Corriere nella quale apre anche alcune parentesi legate alla sua lunga vita artistica.

Le parole di Lino Banfi

"Sono stato registrato all'anagrafe l'11 luglio. Forse perché le levatrici volevano ringiovanirmi di due giorni" ha raccontato Lino Banfi al Corriere che, nonostante all'anagrafe risulti nato l'11 luglio, è oggi che compie gli anni. 89 anni e "Non mi lamento" ha dichiarato: "I miei medici dicono che ho la memoria di un quarantenne, ma ovviamente sono ai tempi supplementari, posso fare ancora qualche rigore, ormai a fine partita". Ha vissuto una lunga vita artistica che non intende interrompere. Sta girando un film con Pio e Amedeo che uscirà a Natale e il 7 luglio è tornato a teatro: la sua carriera di successi è segnata, però, anche "da tanta fame". Banfi ha raccontato che per sopravvivere da giovanissimo ha trascorso le noti "alle stazioni ferroviarie":

Ho fatto persino il posteggiatore abusivo a Milano, dove essendo meridionale non mi affittavano le stanze per andare a dormire. Una volta, mi è capitato che una banda di ladruncoli mi voleva ingaggiare come complice. Mentre loro commettevano il furto in qualche appartamento, dovevo fischiare la canzone "‘O sole mio", se vedevo arrivare la polizia. Però me la facevo sotto dalla paura, non riuscivo a fischiare e mi cacciarono.

Il sogno di fare il chirurgo e il pensiero di lasciare la recitazione

Lino Banfi da giovane sognava di fare il chirurgo e quella passione gli è rimasta. Ha raccontato di aver assistito la moglie Lucia per far nascere la figlia Rosanna, poi "ho aiutato il ginecologo a far nascere i miei due nipoti, Virginia e Pietro". Ha vissuto "parecchi momenti difficili" nel corso della sua vita, ma "quello più difficile fu quando decisi di abbandonare il mestiere d'attore". Era già sposato con Lucia e guadagnava troppo poco: "Vedevo Lucia deperire e andai in cerca di un posto fisso. Un amico di mio padre poteva farmi fare l'usciere in una banca e stavo per accettare, ma proprio Lucia mi disse che non avrebbe sopportato l'idea di un marito infelice", le parole.