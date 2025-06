Lino Banfi ricorda Alvaro Vitali: “Quello che hai detto mi ha fatto male, ma la tua morte mi ha scioccato” Con un video condiviso sul suo profilo Instagram, Lino Banfi ha ricordato il collega e amico Alvari Vitali. L’attore si è detto “scioccato” per la sua scomparsa, avvenuta martedì 24 maggio: “Eri bravissimo e simpaticissimo”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A poco dalla morte di Alvaro Vitali, Lino Banfi ha condiviso su Instagram un video per ricordare il collega di lunga data. Da La compagna di banco, fino a L'onorevole con l'amante sotto il letto, sono tanti i film che tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 li ha visti recitare l'uno a fianco dell'altro. Nonostante i due non fossero più vicini come un tempo, l'attore pugliese ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell'indimenticabile volto di Pierino.

Lino Banfi su Alvaro Vitali: "Mi spiace non averti potuto accontentare"

Con un videomessaggio condiviso sul suo profilo Instagram, Lino Banfi ha ricordato l'amico e collega Alvaro Vitali. "Certo che non è facile fare quello che sto facendo io adesso, tutto si può dire di me, ma non che sono altruista e non che non sono amico di tutti" ha detto all'inizio del filmato.Per poi aggiungere: "Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, uno fa un'altra".

L'attore pugliese ha spiegato che sono rimasti amici:

Ma mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai di quello che tu hai detto, mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale, forse l'avrei detto anche io al posto tuo. Comunque credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film che abbiamo fatto insieme.

Alvaro Vitali su Lino Banfi: "Non mi ha più cercato"

In un'intervista a Repubblica nel 2023, Alvaro Vitali aveva parlato della sua carriera e della depressione con cui aveva dovuto fare i conti quando "il telefono aveva smesso di squillare". L'attore aveva chiarito che sia i produttori che gli amici e i colleghi si erano fatti da parte, tra questi anche Lino Banfi:

Non mi ha più cercato. E ne provo dolore. Abbiamo recitato insieme in non so quanti film. Per Capodanno mi ha fatto gli auguri Carlo Verdone. Dovevamo fare un film insieme, ma poco prima di firmare il contratto mi sono rotto il malleolo, e non se ne è fatto nulla.