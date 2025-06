video suggerito

È morto Alvaro Vitali, l'attore 75enne è stato l'indimenticabile Pierino del cinema italiano È morto a causa di una broncopolmonite recidiva Alvaro Vitali, l'attore 75enne che il pubblico ha ricordato a lungo per avere prestato il volto a Pierino, personaggio della commedia sexy all'italiana.

A cura di Stefania Rocco

È morto a Roma nel tardo pomeriggio Alvaro Vitali, attore e comico simbolo della commedia sexy all’italiana. Aveva 75 anni. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, come aveva raccontato l’ex moglie Stefania Corona in una recente intervista. Amatissimo dal pubblico per l’iconico personaggio di Pierino e per i suoi ruoli in decine di film cult tra gli anni ’70 e ’80, Vitali è stato uno dei volti più popolari del cinema popolare italiano.

La recente querelle con la moglie Stefania Corona e il ricovero

La notizia della scomparsa dell’attore arriva a qualche giorno dal botta e risposta con la moglie Stefania Corona. I due si erano scontrati pubblicamente sul tema della separazione e dei presunti tradimenti. La donna si era innamorata di Antonio, autista che accompagnava l’attore in giro per l’Italia per i suoi spettacoli teatrali. A raccontarlo era stato proprio Vitali in una lettera pubblicata dal settimanale DiPiù. Poche ore dopo, era arrivata la replica della ex moglie che proprio oggi, intervistata da Caterina Balivo a La volta buona, aveva dichiarato di essergli stata vicina per tutta la durata del ricovero interrotto poche ore prima della scomparsa per volontà di Vitali. colpiscono le tempistiche della querelle, con Corona che ha rilasciato la sua ultima intervista solo poche ore fa su Rai1. È evidente che nessuno si aspettasse un'evoluzione tanto rapida della patologia che ha portato al decesso dell'uomo.

