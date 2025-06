video suggerito

La vita privata di Alvaro Vitali: il matrimonio e il figlio Ennio, poi l’amore con Stefania Corona e la separazione Alvaro Vitali, scomparso all’età di 75 anni, è stato sposato con Stefania Corona per 27 anni. Di recente la moglie aveva annunciato la loro separazione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Alvaro Vitali si è spento martedì 24 giugno all'età di 75 anni per una broncopolmonite recidiva. Nel 1998 aveva sposato la cantatutrice Stefania Corona, con cui è convolato a nozze nel 2006. Di recente la moglie aveva annunciato la volontà di concludere la loro storia d'amore durata quasi trent'anni. Poco prima della notizia della scomparsa dell'attore, ospite di una trasmissione televisiva, Corona aveva spiegato di non avere intenzione di tornare insieme a lui, ma che gli sarebbe sempre stata accanto.

La storia d'amore e la separazione di Alvaro Vitali e Stefania Corona

Alvaro Vitali e Stefania Corona si sono sposati nel 2006, ma la loro storia d'amore è iniziata nel 1998. I due, oltre a un legame sentimentale, nel corso del tempo avevano anche costruito un sodalizio lavorativo. L'annuncio della loro separazione era arrivato a maggio scorso, quando Stefania Corona – intervistata dal settimanale Chi – aveva rivelato l'intenzione di lasciare l'attore. "Ho dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Siamo stati coppia i primi anni – aveva spiegato – Poi lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio e, quindi, mi sono sempre sentita dieci passi indietro, nell'ombra".

Ospite in diverse puntate de La Volta Buona, la cantante aveva spiegato che – nonostante la volontà di separarsi e la nuova relazione di Stefania Corona – la coppia viveva ancora sotto lo stesso tetto. Poco dopo le dichiarazioni televisive, Alvaro Vitali aveva deciso di rendere pubblica tramite le pagine del settimanale DiPiù la lettera con cui chiedeva di ricostruire il loro matrimonio. L'attore scriveva:

Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo errore di percorso. Non buttiamo via tutto. Sarò più presente sotto ogni punto di vista. Tu sei stato la mia roccia su cui mi sono più volte aggrappato. Sei crudele ma ti amo ancora. Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?

Nel pomeriggio precedente all'annuncio della sua scomparsa, Stefania Corona è stata ospite del salotto di Caterina Balivo per commentare le parole del coniuge. Nel corso della trasmissione aveva ribadito di non avere intenzione di proseguire la loro relazione ma che – in virtù del grande affetto e rispetto che provava nei suoi confronti – gli sarebbe sempre stata accanto.

Alvaro Vitali nonno nel 2017: "Cerco di vedere mio nipote appena posso"

Dal primo matrimonio dell'attore, è nato il primogenito Ennio Vitali, avvocato che esercita a Vercelli e che si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Nel 2017 lo aveva reso nonno, notizia che sul settimanale DiPiù aveva commentato così: "Cerco di vedere mio nipote appena possibile".