Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali: "È vero che ho un altro, al momento viviamo tutti insieme" Stefania Corona parla a La Volta Buona della sua separazione da Alvaro Vitali. Nella puntata in onda martedì 3 giugno chiarisce che se il suo matrimonio è finito dopo 27 anni il motivo non è legato al suo innamoramento per un altro uomo.

Stefania Corona torna a parlare della sua separazione da Alvaro Vitali. Ospite de La Volta Buona in onda martedì 3 giugno, chiarisce che il motivo che ha portato alla fine della loro relazione non è, contrariamente da quanto dichiarato dall'attore, legato al suo innamoramento per un altro uomo.

Stefania Corona: "Costretta a parlare della separazione da Alvaro Vitali"

Dopo 27 anni di matrimonio Stefania Corona e Alvaro Vitali si sono detti addio. Caterina Balivo chiede se è vero che il motivo della loro separazione sia il fatto che Corona si sia innamorata di un altro uomo, versione che lo stesso Vitali aveva rilasciato al settimanale Nuovo. "Io e lui viviamo ancora nella stessa casa. Gli ho detto che oggi sarei venuta qui in trasmissione. Lui mi ha detto che è stato avventato a rilasciare questa dichiarazione – mette subito in chiaro Corona – Questa non è la ragione per cui ci siamo lasciati. Per rispetto nei suoi confronti non ho voluto divulgare questa notizia".

La conduttrice osserva come siano stati loro a parlare pubblicamente della fine del loro amore, prima lei con un'intervista a Chi, poi lui a un altro settimanale. "È tutto vero, ma è stato detto nei tempi sbagliati" ribatte Corona. "È stato un errore di comunicazione?" suggerisce Caterina Balivo. Stefania Corona spiega la sua versione dei fatti:

Si, verso il pubblico e i giornalisti. Quando ho parlato e ho fatto la prima intervista sono stata costretta perché vedevano Alvaro andare a lavoro da solo e quindi non essendoci io cominciavano a fare domande. Lui invece di inventare una scusa diceva che ci eravamo separati e a me arrivavano le chiamate. Quindi anche io ho detto che ci stavamo separando. Questo altro uomo si è inserito nella mia vita perché è stata una richiesta di Alvaro. Tutto stava diventando un caos, non eravamo moglie e marito ma solo colleghi. Stava andando tutto a rotoli, pensavamo che il lavoro ci avrebbe riavvicinati. Quindi lui ha deciso di chiamare una persona per seguire i nostri lavori e le cose di casa. Io mi sono sentita appoggiata su alcune cose dove Alvaro non mi sosteneva. C'è un grande affetto per un'altra persona, sono stata io a dirglielo, ma anche lui lo aveva intuito.

Stefania Corona: "Io e Alvaro Vitali non eravamo più marito e moglie"

Stefania Corona continua spiegando come Alvaro Vitali si sia pentito di aver fatto quelle dichiarazioni su di lei e ripete ancora una volta che il suo interesse per un altro uomo non sia il motivo principale del loro addio. Al momento, vivono tutti nella stessa casa: "Ma è come se avessimo dei mini appartamenti. Io e Alvaro abbiamo voluto chiudere una storia che non era più sentimentale, non eravamo più marito e moglie. Eravamo fratello maggiore e la sorella più piccola". Non nasconde di aver sofferto nel leggere quell'articolo in cui l'accusava di avere un altro: "Ha detto la verità a modo suo, ha detto che noi ci siamo lasciati per questa persona ma non è così. Lui inizialmente voleva andare a vivere a Vercelli dal figlio, poi dice che non riesce a lasciare Roma. Mi sto mettendo in moto per cercargli un altro posto".