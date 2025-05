video suggerito

La moglie di Alvaro Vitali sulla separazione, Stefania Corona si commuove in diretta: “Mi dà molto fastidio stare qua” Momento di commozione nello studio de La Volta Buona: Stefania Corona stava parlando della fine della storia con Alvaro Vitali, che ha lasciato dopo 27 anni insieme, quando ha deciso di fermarsi per la troppa emozione. La reazione di Caterina Balivo: “Ci stai ripensando?”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

272 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata de La Volta Buona del 19 maggio, Stefania Corona ha raccontato la fine della storia con Alvaro Vitali, che è ancora suo marito, ma solo legalmente. La cantautrice ha deciso di lasciarlo dopo 27 anni insieme a 19 di matrimonio e, evidentemente provata, non è riuscita a trattenere la commozione: "Mi dà molto fastidio stare qua". La reazione di Caterina Balivo: "Ci stai ripensando?".

Stefania Corona si commuove parlando di Alvaro Vitali

I due lavoravano insieme agli spettacoli, si sono incontrati nel 1997 e tra loro è stato amore a prima vista. Dopo 27 anni di matrimonio lei ha deciso di lasciarlo. "Cos'è successo?", le ha chiesto la conduttrice. "Il rapporto era diventato un legame invalidante", ha detto Corona, prima di interrompersi e aggiungere: "Sai che sono molto commossa, mi dà molto fastidio stare qua". Nonostante questo, è sicura della sua decisione e, nonostante le domande di Balivo, ha affermato di non starci ripensando:

Per me è stato fantastico, ero molto affascinata da lui. Eravamo un po' come Al Bano e Romina, ma dietro alla nostra coppia c'era tutta una costruzione dei ruoli. Noi abbiamo associato il lavoro alla vita privata, forse troppo.

"Non ero più sua moglie, avevo un ruolo infermieristico"

Successivamente, Corona ha lanciato un messaggio alle donne: "Non bisogna privarsi della propria identità, io l'ho fatto. Lui rimane Alvaro Vitali anche nella vita privata, stava sul divano e aveva una forte depressione, non era stato forse curato come si doveva". L'attore aveva delle patologie importanti: "La famiglia che aveva prima non lo seguiva, l'importante era che lavorasse. Credo che noi siamo grandi colleghi, ma come moglie e marito lui non ci ha capito nulla".

L'artista non si sentiva più sua moglie: "Avevo un ruolo infermieristico, ho pensato e badato a lui con tanti sacrifici per tanti anni, anche per crescere le mie figlie". Adesso, hanno iniziato la separazione però "lui vive lì e fa le sue comande, mi dice cosa vuole mangiare, il mio ruolo è questo da vent'anni".