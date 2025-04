video suggerito

“Tu in una villa, Clio MakeUp in appartamento”, Claudio Midolo replica alle accuse e fa chiarezza sulla ex moglie “Ma tu stai in villa? E Clio in appartamento?”. È questo il messaggio che Claudio Midolo, ex marito di ClioMake Up (Clio Zanmatteo all’anagrafe), ha ricevuto sui Instagram dopo aver pubblicato alcuni suoi video. Il diretto interessato ha risposto facendo chiarezza sulla separazione dalla moglie: “Bisogna imparare a stare nel proprio”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudio Midolo è tornato a parlare sui social della separazione dalla moglie Clio Makeup (all'anagrafe Clio Zanmatteo). I due avevano annunciato la fine del matrimonio lo scorso luglio con un comunicato congiunto pubblicato sul blog della nota make up artist. A diversi mesi di distanza, il game designer e co-fondatore del brand della ex moglie, ha risposto ad un commento relativo alla sua storia ormai finita-

"Tu stai in una villa, Clio in un appartamento"

Claudio Midolo negli scorsi giorni si è mostrato su Instagram in vacanza in una villa ed è stato attaccato criticato da un utente. Tra le sue stories, il co-fondatore di ClioMake Up ha pubblicato lo screen di un messaggio ricevuto in privato, che recitava: "Ma tu stai in villa? E Clio in appartamento? Che triste che la vostra storia sia finita". I due hanno annunciato la separazione lo scorso luglio, dopo un matrimonio lungo più di 15 anni e due figlie insieme, Grace e Joy. Piuttosto infastidito, il diretto interessato ha replicato alle accuse spiegando come stanno le cose: "Mi dispiace. Le persone credono di poter giudicare il mondo dallo spioncino, ma non sono mai entrati da quella porta". E ha poi aggiunto: "Non sai niente, ti manca il contesto. Bisogna imparare a stare nel proprio. Rispetta gli altri e gli altri rispettano te, altrimenti metaforicamente ti prendo a pugni in faccia".

L'annuncio della separazione a luglio

Il 9 luglio 2024 Claudio Midolo e Clio Zammatteo hanno annunciato la separazione con un comunicato congiunto. "Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione", ha scritto Clio sul suo blog, specificando che tra i due continuerà però il sodalizio artistico e lavorativo. Tra i motivi un sentimento che era cambiato e aveva portato a una decisione "sofferta". I primi indizi di una crisi erano comparsi sui social qualche giorno prima, quando ad esempio la nota make up artist si era presentata da sola al concerto di Max Pezzali a Milano e si era mostrata piuttosto dimagrita facendo preoccupare i fan. Midolo, invece, era apparso senza fede in alcuni scatti su Instagram.