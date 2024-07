Chi è Claudio Midolo, l’ex marito di Clio Zammatteo e co-fondatore di Clio Make up

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Claudio Midolo è l'ex marito di Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp. I due si sono sposati nel 2008 a New York e sono genitori di due figlie, Grace Cloe e Joy Claire, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020. Recentemente hanno annunciato la separazione con un comunicato congiunto. I due si sono conosciuti allo Ied di Milano, dove lei lavorava come make up specialist e lui si occupava di tecnologia. All'epoca, fu proprio Midolo a incoraggiarla a trovare un'idea più strutturata e accattivante nel settore, che coinvolgesse il pubblico femminile. Insieme, sfruttando uno le competenze dell'altra, diedero vita al brand ClioMakeUp. Clio nel frattempo ha continuato a specializzarsi nell'uso di prodotti cosmetici, mentre lui è partito per l'America per un master di specializzazione nella creazione di videogame.

Chi è Claudio Midolo, ex marito di Clio e game designer

Nato a Saronno nel gennaio 1981, Claudio Midolo è un game designer italiano. Diplomato allo IED di Milano, ha da sempre portato avanti la sua passione per la tecnologia, tanto che ha deciso di partire per l'America per frequentare un master di specializzazione nella creazione di videogame. La sua storia si è incrociata con quella di Clio allo IED ed è stato proprio lui a incoraggiarla a trovare un progetto innovativo nel settore. Per anni hanno lavorato insieme, lui è stato co-fondatore del brand ClioMakeUp e ha sempre controllato la parte informatica e tecnica del sito,svolgendo un ruolo cruciale nella costruzione dell'impero digitale.

La storia d'amore: dall'America al rientro in Italia

Clio Zammateo e Claudio Midolo si sono conosciuti allo Ied di Milano, dove lei lavorava come make up specialist e lui si occupava di tecnologia. Per continuare a studiare nel suo settore, Midolo decise di partite per l'America e frequentare un master di specializzazione nella creazione di videogame. Clio decise di seguirlo, si iscrisse a una prestigiosa scuola di make up americana e, incoraggiata dal fidanzato, si lanciò in una nuova avventura dopo aver capito che i tutorial sul make up avevano un grande seguito online. Nel mentre, nel 2008, Clio e Claudio convolarono a nozze a New York.

"Sono diventata l’amica di New York che alle ragazze italiane spiegava l’arte del makeup senza darsi delle arie. Una che stando in America ha il privilegio di provare cose nuove, e te le racconta in anteprima. Poi ho smarcato prodotti che usavano i professionisti, come il primer o la matita burro, ha raccontato in un'intervista del 2015, nella quale Claudio continuava a comparire come la ‘spalla tecnica' che ottimizzava i video, migliorava la fruizione online e rendeva il tutto più efficace sui canali social. Nel settembre 2020, la coppia ha deciso di tornare definitivamente in Italia. Una scelta a cui la nota beauty blogger pensava da tempo, ma diventata concreta nel periodo del Covid.

La nascita di Grace e Joy

Ed è così che negli anni la coppia ha maturato esperienza e competenze sempre maggiore, consolidando il loro rapporto fino a prendere la decisione di avere un figlio. Un aborto spontaneo nel 2015 gli aveva tarpato apparentemente le ali, poi la magia: tra il 2016 e il 2017 la gravidanza tanto attesa è arrivata e si è conclusa nel migliore dei modi, con la nascita della piccola Grace. Nel 2020 l'annuncio della seconda gravidanza e l‘arrivo della seconda figlia, Joy Claire, nata nel 2020.

Claudio e Clio si separano: il comunicato congiunto

Il 9 luglio 2024, Claudio Midolo e Clio Zammatteo hanno annunciato la separazione con un comunicato congiunto. "Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione", ha scritto Clio sul suo blog, specificando che tra i due continuerà però il sodalizio artistico e lavorativo. I primi indizi di una crisi erano comparsi sui social qualche giorno prima, quando ad esempio la nota make up artist si era presentata da sola al concerto di Max Pezzali a Milano e si era mostrata piuttosto dimagrita facendo preoccupare i fan. Midolo, invece, era apparso senza fede in alcuni scatti su Instagram.