Chiara Giordano sulla separazione da Raoul Bova: "Periodo doloroso che ho dovuto vivere in pubblico" Chiara Giordano, produttrice cinematografica e veterinaria, racconta in un'intervista la fine del matrimonio con Raoul Bova e il rapporto con sua madre, la nota avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

Chiara Giordano, veterinaria e produttrice cinematografica, figlia della nota avvocata divorzista Annamaria Bernardini de Pace, in un'intervista a Repubblica racconta la fine del suo matrimonio con Raoul Bova e il rapporto con sua madre.

"Io e Raoul Bova ci siamo conosciuti giovanissimi, ci siamo aiutati nel lavoro"

Chiara Giordano, dopo essersi laureata in veterinaria, è diventata mamma a 26 anni. "Nel 2000 è nato il mio primo figlio e dopo nemmeno due, il secondo" spiega. "Nello stesso tempo ho fatto la produttrice cinematografica per seguire il lavoro di Raoul Bova, il mio ex marito" aggiunge. I due si sono conosciuti molto giovani, nel 1997, e si sono supportati a vicenda nel lavoro. La loro storia d'amore è finita nel 2013: "Come tutte le cose che finiscono, c'è stato un periodo doloroso nella mia vita, che ho dovuto vivere in pubblico. Sono riuscita a ritrovare la forza dentro me stessa". In molti le consigliavano di fare sport e di provare a praticare yoga:

Io continuavo a stare male, poi incredibilmente un'amica mi ha portato una sera a una lezione di ballo. Un due, tre quattro… ed è scattato qualcosa, sono uscite parti di me che non conoscevo, risorse che avevo, ma non io lo sapevo. Devi lavorare su te stessa, anche in natura gli animali fanno una evoluzione, rompono il guscio, noi non dobbiamo scappare da questa crescita che ti fa trovare altri equilibri, anche attraverso la sofferenza.

Il rapporto di Chiara Giordano con sua madre Annamaria Bernardini de Pace

Tra i punti fermi nella vita di Chiara Giordano c'è sua madre Annamaria Bernardini de Pace: "Mia madre mi ha dato un supporto e poi c’è anche la casa di famiglia a Bordighera dove vivevano i nonni, e dove sono cresciuta, dove facevamo le vacanze, e nei momenti più difficili, Bordighera mi ricarica, è un posto magico, anche i miei figli la adorano, ci sono odori, colori sapori che non dimentichi".

Dopo l'addio a Raoul Bova, Chiara Giordano ha iniziato una storia d'amore con Andrea Evangelista, incontrato grazie al ballo. Al momento si occupa di produzioni di show di danza e alle spalle ha una partecipazione nel programma televisivo Amici.