Clio MakeUp e la presunta crisi con il marito Claudio: tutti gli indizi sui social Da giorni si rincorrono voci circa la presunta crisi che Clio Zammatteo e suo marito Claudio Midolo starebbero attraversando. Vari sarebbero gli indizi, social, ad alimentare i rumors, ma al momento nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni in merito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Serpeggia da giorni sui social l'ipotesi che tra Clio Zammatteo, nota ai più come Clio MakeUp, e suo marito Claudio Midolo, il matrimonio possa essere ai ferri corti. Ad alimentare le voci di una presunta crisi, sono gli occhi attenti dei fan della makeup artist che hanno visto un cambiamento radicale nella loro beniamina, oltre ad una serie di indizi che andrebbero ad avvalorare questo ipotetico allontanamento. Dai diretti interessati, al momento, nessun commento per smentire o confermare quanto sta circolando in queste ore.

Gli indizi che farebbero pensare a una crisi

Tra i primi indizi che avrebbero messo i fan in allerta ci sarebbe la partecipazione, in solitaria, di Clio al concerto di Max Pezzali a Milano. L'influencer si è presentata allo Stadio San Siro, dove ha cantato a squarciagola le canzoni che hanno segnato la musica degli Anni Novanta e, per non farsi mancare nulla, anche una bella foto nel dietro le quinte con il cantante. Entrambi sorridenti e ancora carichi dopo il concerto, ma è proprio da questo scatto che alcuni utenti avrebbero fatto partire una serie di supposizioni in merito alla crisi coniugale potenzialmente in atto. Lei, secondo alcuni, appare diversa dal solito, dimagrita. E infatti, proprio tra i commenti alla foto, si ipotizza che il dimagrimento possa essere la conseguenza di un periodo non semplice.

Il video di Clio in lacrime

D'altra parte, proprio a marzo di quest'anno, in un video diventato virale, Clio tra le lacrime aveva parlato di "un momento non facile". In quell'occasione, infatti, aveva semplicemente ammesso che, un insieme di cose accumulatesi nel tempo, l'avevano portata ad attraversare un periodo provante dal punto di vista emotivo.

La questione della fede

Anche sul conto di Claudio Midolo, però, non mancano le supposizioni. In questi ultimi giorni, infatti, ha pubblicato delle foto insieme alle figlie, in vacanza, ma per l'appunto, senza la mamma. A questo si aggiungerebbe la questione della fede. In alcuni scatti pubblicati sui social, anche recenti, Midolo la indossa, in altri no, quindi non è chiaro dire se si tratti di una scelta consapevole, dovuta ad una crisi, oppure solo un'abitudine. D'altra parte, anche Clio, nei suoi post, il più delle volte è solita indossarla, ma in un video tutorial pubblicato qualche giorno fa, non porta nessun anello alle mani. Piccoli indizi che, però, se uniti potrebbero far pensare che qualcosa nel rapporto tra loro si sia incrinato. Al momento, però, nessun chiarimento da parte di nessuno dei due.