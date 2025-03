video suggerito

“Rocio Munoz Morales con un cavaliere segreto senza Raoul Bova”, l’attrice interviene per fare chiarezza Rocio Munoz Morales è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna insieme a un “cavaliere segreto” a Roma, senza il compagno Raoul Bova. Di recente si era vociferato di una crisi interna alla coppia. L’attrice è intervenuta su Instagram per fare chiarezza e ha spiegato come stanno le cose. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono o no in crisi? Il settimanale Diva e Donna aveva lanciato per primo il gossip sostenendo che la coppia vivesse "separata in casa", dopo un amore lungo oltre 13 anni e due figlie insieme. A distanza di poco tempo era arrivata la prima smentita: alcune foto dei due insieme per un pranzo domenicale in famiglia. Ma, sempre secondo Diva e Donna, nella vita dell'attrice c'è ora un "cavaliere segreto", con cui ha trascorso una serata a Roma, dove non c'è traccia del compagno. A fare chiarezza la diretta interessata con alcune storie su Instagram.

Rocio Munoz Morales smentisce le foto con un "cavaliere segreto"

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato sul suo ultimo numero alcuni scatti che mostrano Morales insieme a un uomo, definito come "cavaliere segreto", durante una passeggiata serale per le vie di Roma. Non si conosce la sua identità ma, si legge sul settimanale, "i loro gesti sembrano rivelare una certa intesa" e si sono scambiati "un caldo abbraccio". Dopo aver visto gli scatti, è stata la diretta interessata a rompere il silenzio, smentendo ancora una volta le voci di crisi con Raoul Bova e la presenza di un'altra persona nella sua vita. "Cavalieri segreti e frottole inventate di sana pianta", ha scritto su Instagram tra le stories ripubblicando le immagini del settimanale. Poi ha pubblicato una foto delle persone con cui era quella sera: "Il mio amico da più di 20 anni Giuseppe di Bella (quasi parte della mia famiglia) e sua zia, super felici davanti al teatro Manzoni dopo aver assistito al mio spettacolo il Cappotto di Janis".

Le recenti indiscrezioni sulla coppia Bova-Morales

A parlare per primo di crisi della coppia per incomprensioni era stato il settimanale Diva e Donna, che aveva scritto: "Un sentimento che si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo 13 anni d’amore e due figlie, che sono il centro della loro vita". Poco dopo era però arrivata una smentita, sempre attraverso le pagine di un settimanale, questa volta Oggi, che aveva mostrato i due attori e le figlie riunite durante un pranzo domenicale in famiglia. Non starebbe succedendo niente, quindi, tra Bova e Morales, il cui amore era nato nel 2011 sul set del film Immaturi.