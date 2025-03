Nessuna crisi per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: la coppia paparazzata con le figlie per le strade di Roma

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Nessuna separazione per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Negli ultimi giorni la coppia era finita al centro della cronaca rosa per una presunta crisi, annunciata da Diva e Donna, che stava per allontanarli definitivamente. Il settimanale Oggi li ha pizzicati, però, lo scorso weekend durante un pranzo in famiglia allontanando così ogni gossip.

La domenica di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in famiglia

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono stati paparazzati durante un pranzo domenicale in famiglia. Sono stati sorpresi nel quartiere Balduina, scrive la rivista Oggi, a trascorrere una giornata di relax insieme alle loro due figlie, Luna e Alma. Dopo una passeggiata, hanno pranzato al ristorante prima di dirigersi in zona Ponte Milvio per mangiare un gelato. Poi l'attrice è tornata al lavoro: ha lasciato la famiglia per raggiungere il Teatro Manzoni dove è in scena con lo spettacolo teatrale Il cappotto di Janis. La sera, aggiunge il settimanale, è tornata dai suoi cari con i quali ha assistito al Cirque du soleil. Con il racconto della domenica in famiglia documentata con le immagini, la celebre coppia ha così allontanato i gossip che li vedevano ormai separati.

I rumors sulla crisi: "Separati in casa per incomprensioni"

Diva e Donna aveva lanciato l'indiscrezione diversi giorni fa che parlava di una crisi per la coppia insieme da oltre 13 anni. Tra le pagine della rivista si leggeva: "Un sentimento che si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo 13 anni d’amore e due figlie, che sono il centro della loro vita". La crisi si sarebbe scatenata per "incomprensioni e tira e molla" che risalirebbero a mesi fa, sempre chiariti per amore delle bambine. Le immagini della loro domenica insieme, pubblicate da Oggi, spegnerebbero, però, tali indiscrezioni.