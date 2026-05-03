“Ivana Mrazova è incinta”: l’indiscrezione sull’ex del GF Vip e chi è il compagno attuale

Secondo le ultime indiscrezioni, Ivana Mrazova sarebbe in attesa del primo figlio. Da due anni vive una storia d’amore lontano dai riflettori con un imprenditore a Los Angeles: in passato, l’esperienza al GF e la storia con Luca Onestini.

Ivana Mrazova starebbe per diventare madre per la prima volta. La modella, 33 anni, è finita al centro di un'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, che avrebbe confermato le numerose segnalazioni ricevute dai suoi followers. Dopo la fine della lunga e mediatica storia con Luca Onestini, la modella avrebbe ritrovato la stabilità oltreoceano accanto a un imprenditore statunitense.

L’indiscrezione sulla gravidanza

Il rumor confermato nelle scorse ore dall'esperta di gossip riguarda una delle ex protagoniste più amate del Grande Fratello Vip. Ivana Mrazova sarebbe incinta. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte della diretta interessata, il condizionale è d'obbligo, ma i sostenitori della modella sono già in fermento.

Lontana ormai dai volti noti della televisione italiana, Mrazova avrebbe legato il suo destino a un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Si tratterebbe di un imprenditore americano residente a Los Angeles, città dove l'ex del reality si è trasferita stabilmente per convivere con il partner. La relazione, iniziata circa due anni fa, è stata protetta da un rigoroso riserbo: la modella è uscita allo scoperto solo nel maggio 2024, postando le prime immagini insieme all'uomo che oggi potrebbe diventare il padre del suo primo bebè.

La fine della storia con Luca Onestini

La notizia della presunta gravidanza chiude definitivamente ogni spiraglio per un ritorno di fiamma con Luca Onestini. La loro relazione, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 2 nel 2017 e durata quattro anni, si era interrotta bruscamente nel 2021 Nonostante il riavvicinamento pubblico avvenuto nella Casa del GF nel 2023, i due avevano deciso di non riprovarci, mantenendo strade separate. Una scelta che oggi sembra confermata dalla nuova vita della modella, proiettata verso la costruzione di una famiglia in California.