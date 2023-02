La storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova al GfVip dopo Soleil: perché si sono lasciati Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti durante l’edizione del 2017 del Grande Fratello Vip. I due si sono si sono innamorati e hanno vissuto un’intensa storia d’amore per 4 anni e mezzo, per poi lasciarsi nel 2021.

A cura di Ilaria Costabile

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono fidanzati proprio tra le mura della casa più spiata d'Italia e sono stati insieme per ben quattro anni e mezzo. I due si sono conosciuti durante l'edizione del Grande Fratello Vip del 2017, quando lui era ancora fidanzato con Soleil Sorge, con la quale si è poi lasciato durante il percorso nel reality. Da quel momento, poi, l'avvicinamento alla modella è stato repentino, fino allo sbocciare di una vera e propria storia d'amore. L'idillio è poi finito nel 2021, quando si sono lasciati ufficialmente, senza mai rinnegare i momenti vissuti insieme e definendosi la storia più importante l'uno dell'altra.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si fidanzano al Grande Fratello Vip 2017

Quella che era nata come un'amicizia giocosa e pura tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca, è poi diventato giorno dopo giorno qualcosa di più, trasformandosi in un sentimento sincero e forte proprio tra le mura di Cinecittà. Nessuno dei due poteva aspettarsi che sarebbe nata una vera storia d'amore, dal momento che lei era impegnata con Alessandro Allevato, mentre lui era fidanzato con Soleil Sorge, con la quale la liaison finì mentre lui era ancora un concorrente, con l'influncer che decise di scrivergli una lettera. Nella casa più spiata d'Italia, in effetti, a parte una complicità sempre più evidente tra loro, una voglia di stare insieme, non si è mai consumato nulla, tanto è vero che durante la finalissima del reality, dove Ivana arrivò terza, lei disse: "Luca è solo un amico". Finita l'esperienza a Cinecittà, però, i due si sono fatti vedere spesse volte insieme. A distanza di qualche mese dalla fine del gioco, poi, hanno fatto in modo che il loro legame fosse scoperto.

Luca Onestini e Ivana Mrazova al GF Vip nel 2017

La storia d'amore a telecamere spente: "Ivana potrebbe essere la madre dei miei figli"

Luca e Ivana, quindi, iniziarono gradualmente la loro frequentazione, ma erano visibilmente innamorati, tanto che poco dopo il Grande Fratello decisero di andare a convivere. I due hanno trascorso così quattro anni e mezzo insieme, sostenendosi a vicenda e attraversando anche momenti difficili in cui non hanno potuto starsi accanto come avrebbero voluto, come quando Ivana è stata costretta ad operarsi nel suo paese. Onestini ha sempre avuto le idee chiare sul suo conto e in più occasioni ha rivelato: "Ivana potrebbe essere la madre dei miei figli".

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Ivana Mrazova e Luca Onestini si lasciano: "Non l'ho mai tradita"

Qualcosa, però, si rompe tra loro e nel 2021 si lasciano. La notizia della rottura arriva dopo alcuni indizi che sui social ai fan della coppia non sono passati inosservati, come un allontanamento dei due sempre più evidente. Onestini ha dichiarato di essere stato lasciato con un messaggio e di aver sofferto molto per questa separazione, però l'ex volto di Uomini e Donne ha sempre voluto sottolineare che non c'è mai stata una terza persona tra loro. Intanto, la modella, ha dichiarato in risposta ad alcune dichiarazioni del suo ex che, a differenza di quanto aveva raccontato lui, non erano riusciti ad aspettarsi e a provare a ricostruire qualcosa. L'agente della Mrazova, in un'intervista al settimanale Chi, aveva dichiarato che però non c'era mai stata l'ufficialità della fine del loro rapporto.

La lettera di Ivana a Luca al Gf Vip 7

Non sono mancate nemmeno in questa edizione del Grande Fratello Vip, in cui Onestini è di nuovo concorrente, alcune rivelazioni in merito alla sua storia con Ivana. Il gieffino, infatti, ha ribadito che le vorrà sempre bene e ha aggiunto: "È una persona che ho amato con tutto il mio cuore, sono successe tante cose brutte insieme, ma io per lei ci sono e ci sarò, è stata la storia più importante per me".