“Luca Onestini e Ivana Mrazova non si sono mai lasciati ufficialmente”, parla l’agente della modella Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati lo scorso anno, eppure tra loro pare ci sia ancora un legame molto forte. Secondo l’agente della modella i due non si sarebbero mai lasciati ufficialmente.

A cura di Ilaria Costabile

Luca Onestini è nuovamente entrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo la prima partecipazione del 2017, in cui incontrò Ivana Mrazova, la modella con cui ha condiviso una storia d'amore durata tre anni e bruscamente conclusasi lo scorso anno. Lo speaker radiofonico aveva raccontato, dopo il suo ingresso nella dimora di Cinecittà, di aver sofferto per la fine di questa relazione, ma stando a quanto raccontato sul settimanale Chi, qualcosa non torna.

Tra Luca e Ivana c'è ancora affetto

L'ex volto di Uomini e Donne ha sempre parlato in maniera più che positiva della sua ex fidanzata, dicendo di aver trascorso con lei anni bellissimi, ma ammettendo di aver ceduto dinanzi alle difficoltà: "Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati. C'era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarli". La modella, dal canto suo, ha lasciato che fosse il suo agente, Simone Riva, a parlare per lei, come raccontano sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Riva, quindi, conferma che i due hanno deciso di lasciarsi:

Luca e Ivana non si sono mai lasciati realmente, guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo credo che Ivana non abbia mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c'è ancora dell'affetto.

Un possibile incontro al GF Vip

Onestini ha poi voluto sottolineare che non ci sono stati tradimenti, come qualcuno aveva ipotizzato: "Mi fanno passare come uno che va di fiore in fiore non porta rispetto alla sua compagna. Ma sono notizie falsissime, io non ho mai tradito Ivana". Parlando con Riva, sembra però che ci sia uno spiraglio affinché i due si incontrino e possano finalmente parlarsi: "Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al GF Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà il GFVip li ha uniti, forse li farà ritrovare, o avranno l'occasione di dirsi addio guardandosi negli occhi".