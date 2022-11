Gf Vip, Luca Onestini svela i motivi della rottura con Ivana Mrazova: “Non ci siamo più sentiti” Luca Onestini, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato nella Casa i motivi della separazione dalla ex fidanzata Ivana Mrazova che aveva conosciuto nel corso della sua prima partecipazione al reality.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Concorrente del Grande Fratello Vip per la seconda volta nel giro di qualche anno, Luca Onestini sta velocemente recuperando punti tra i “vecchi concorrenti” e consensi nel pubblico a casa. L’ex tronista di Uomini e Donne è alla sua seconda volta nella Casa di Cinecittà. La prima partecipazione al reality show coinvcise con l’incontro con Ivana Mrazova, la modella che sarebbe diventata la sua compagna. Ma da qualche mese, anche quella storia d’amore durata anni è finita. Proprio nella Casa, Luca ha reso noti i motivi della separazione.

Perché è finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

“Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”, ha spiegato Onestini a Daniele Dal Moro e Wilma Goich, coinquilini con i quali aveva deciso di confidarsi anche a proposito di un aspetto tanto delicato della sua vita privata:

Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati. C’era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. Se siamo in buoni rapporti? All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella.

Luca Onestini: "Non ho tradito Ivana Mrazova"

In passato, accusato di avere tradito la modella, Luca si era già esposto. In quel caso, non solo aveva negato il tradimento, ma aveva addirittura aggiunto di avere subito la decisione di Ivana di lasciarlo: “Sono stato mollato con un messaggio su Whatsapp dopo anni d’amore e sui media devo pure essere dipinto come un donnaiolo. Mi fanno passare come un uomo che va di fiore in fiore e manca di rispetto alla compagna. Queste sono notizie falsissime spero sia tutto uno scherzo”.