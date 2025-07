Luca Onestini vince 100mila dollari al GF in America e sogna un futuro negli USA, con lui la fidanzata Aleska

Gli Stati Uniti hanno stregato Luca Onestini, tanto da spingerlo a immaginare un trasferimento definitivo. È stato proprio l’ex volto del Grande Fratello a rivelare il sogno di trasferirsi in America. Dopo aver partecipato all’edizione statunitense del GF Vip, classificandosi al secondo posto, Luca ha ammesso di stare pensando di investire proprio negli Stati Uniti i 100mila dollari guadagnati grazie alla sua partecipazione al reality.

Il futuro americano di Luca Onestini

“Mi piacerebbe investire il premio qui”, ha dichiarato Onestini nel corso di un’intervista ripresa da Novella 2000, “Vorrei la possibilità di guadagnarmi da vivere e costruirmi un futuro negli Stati Uniti”.

Luca ha trascorso gli ultimi mesi in America per partecipare al celebre gioco televisivo. Dopo essere uscito durante la finale, l’odontotecnico è volato a Miami per conoscere le sorelle della fidanzata, Aleska Genesis Castellanos, prima di rientrare in Italia. Al momento, la coppia sta trascorrendo parte delle vacanze estive sulla riviera romagnola.

Chi è Aleska Genesis Castellanos, la nuova fidanzata di Luca Onestini

Aleska, nuova compagna di Luca, è una modella e influencer venezuelana con oltre 8 milioni di follower su Instagram. La loro relazione è nata proprio nella Casa del GF Vip americano, reality al quale hanno partecipato entrambi come concorrenti. Aleska è stata eliminata molto prima di Luca, ma i due si erano già innamorati e, una volta tornati alla vita reale, hanno ripreso a frequentarsi.

“Ti ho cercato a lungo, ma mai avrei immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te lo aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo proprio lasciarti andare”, ha detto la modella a Onestini dopo averlo ritrovato fuori dalla Casa. Lui, invece, ha definito Aleska il “più bel premio vinto con la partecipazione al reality”.