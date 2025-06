video suggerito

Luca Onestini ha ritrovato l'amore al GF Vip americano, chi è la fidanzata Aleska Genesis arrestata in diretta Luca Onestini ha ritrovato l'amore. Nel programma La Casa de Los Famosos, il concorrente si è innamorato di Aleska Genesis Castellanos, modella e influencer di origini venezuelane, che appena uscita era stata arrestata dalla polizia in diretta. "Ti ho cercato a lungo, mai avrei immaginato di trovati dall'altra parte del mondo", ha scritto dedicandogli parole d'amore.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Onestini ha ritrovato l'amore. Nel programma La Casa de Los Famosos, dove si è classificato al secondo posto vincendo 100mila dollari, il concorrente si è innamorato di Aleska Genesis Castellanos. Modella e influencer di origini venezuelane, ha condiviso con lui parte del percorso nel reality, dove è scoccata la scintilla tra loro. Appena uscita dalla Casa, la ragazza era stata arrestata dalla polizia in diretta. Onestini ora vuole costruire con lei una nuova vita in America.

Luca Onestini ha ritrovato l'amore: chi è la fidanzata

Luca Onestini ha ritrovato l'amore nella casa del GF Vip americano, dove ha conosciuto Aleska Genesis Castellanos. La ragazza è una modella e influencer di origine venezuelana, seguita da 8milioni di followers su Instagram. I due si sono conosciuti e innamorati davanti alle telecamere del programma. Se lui è arrivato in finale e si è classificato al secondo posto, il percorso di lei nella Casa si è interrotto diversi mesi fa. Appena uscita dal programma, la ragazza fu arrestata dalla polizia in diretta, davanti agli occhi dei telespettatori. Già a gennaio, era stata fermata all'aeroporto di Città del Messico, accusata di furto di oggetti di lusso insieme alle sorelle, per un valore complessivo di 500mila dollari. Le accuse all'epoca vennero archiviate. "Ti ho cercato a lungo… non avrei mai immaginato di trovarti dall’altra parte del mondo. Ma, quando meno te l’aspetti, la vita ti sorprende. E tu… non potevo lasciarti andare!", ha scritto Onestini condividendo su Instagram alcuni scatti insieme alla fidanzata.

Cosa farà con i soldi vinti a La Casa de Los Famosos

Luca Onestini ha raccontato che il premio vinto più importante, per lui, è stato l'amore. Quando al guadagno economico, una somma di 100mila dollari, ha spiegato come vorrebbe spenderlo: "Mi piacerebbe investirlo qui. Vorrei la possibilità di guadagnarmi la vita e costruirmi un futuro qui negli Stati Uniti". L'ex gieffino, quindi, vorrebbe ricominciare una nuova vita lontano dall'Italia, in America, insieme alla nuova fidanzata che ha conosciuto nella Casa.