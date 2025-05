video suggerito

Stefania Orlando: “Con Marco Zechini ci eravamo lasciati, poi mi ha riconquistata. Ha usato le parole giuste” Ospite de La Volta buona, Stefania Orlando ha raccontato di essere tornata insieme all’ex Marco Zechini. I due si erano allontanati prima che lei entrasse al Grande Fratello come concorrente e, a qualche mese di distanza, è stato lui a fare il primo passo per riconquistarla. “Da quel momento non ci siamo più lasciati”, ha spiegato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefania Orlando è tornata con l'ex Marco Zechini. L'ex concorrente del Grande Fratello ha dato una seconda possibilità all'amore con il noto avvocato romano, che era finito qualche mese prima che lei entrasse nel reality. È stato lui a fare il primo passo per riconquistarla e oggi sono di nuovo felici insieme.

Stefania Orlando e il ritorno di fiamma con l'ex

Ospite de La Volta Buona, Stefania Orlando ha parlato della sua vita sentimentale. L'ex concorrente del GF ha spiegato di aver ritrovato l'amore con Marco Zechini dopo una pausa di riflessione che si era trasformata in una vera e propria rottura. "Siamo tornati insieme dopo qualche mese", ha spiegato. E ha poi aggiunto: "Non credevo nelle pause di riflessione e invece in quel tempo separati ho capito tante cose".

Il motivo della rottura sono state soprattutto le continue incomprensioni: "Ci eravamo lasciati perché litigavamo spesso, mancava il dialogo, c'erano troppe incomprensioni". Una volta che Orlando è uscita dal Grande Fratello, Zechini ha fatto il primo passo e si è "rifatto vivo". Così i due si sono rivisti e da quel momento non ci siamo più lasciati: "Pensavo che non mi avrebbe fatto nessun effetto, e invece quella telefonata mi ha emozionato. Aveva trovato le parole giuste".