Romina Pierdomenico, ex di Ezio Greggio: "Ho sofferto nei 5 anni con lui", poi rivela il motivo della rottura Romina Pierdomenico, ex fidanzata di Ezio Greggio, racconta per la prima volta in tv la sua relazione con il conduttore. Nel salotto de La Volta Buona rivela quali sono state le motivazioni che hanno portato alla fine della loro storia e parla di alcuni momenti difficili che ha dovuto affrontare.

Romina Pierdomenico racconta a La Volta Buona la sua relazione con Ezio Greggio, terminata due anni fa. La conduttrice racconta per la prima volta le difficoltà che ha dovuto affrontare negli anni in cui è stata al suo fianco e il motivo della loro rottura. Si dice felice, però, per la serenità raggiunta dal suo ex compagno, ora al fianco di Nataly Ospina.

"Superare la storia con Ezio Greggio è stato come elaborare un lutto"

Due anni fa Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio si sono detti addio. Per la conduttrice non è stato semplice andare aventi: "Lui è stato una famiglia per me, la nostra storia è durata quasi cinque anni. È stato come elaborare un lutto. Io, essendo un po' più piccola, ho dovuto ricostruire tutto perché la maggior parte del tempo lo passavo con lui". A separarli c'erano trentanove anni di differenza. I due si conobbero nel 2015 a un Festival a Montecarlo in cui Pierdomenico faceva da madrina, ma la loro storia è iniziata tre anni dopo:

A me piaceva come personaggio. Ero piccola, alle prime armi. Lavoravo da poco a Milano, è capitata l'occasione di fare questa serata ma è finita lì. Poi tre anni dopo lui ha iniziato a scrivermi su Instagram con un corteggiamento un po' velato e io, vedendo davanti a me una persona così più grande, ero un po' restia.

Per tre settimane il volto di Striscia la Notizia le chiese di uscire e alla fine decise di accettare l'invito, ma "in amicizia". "Il destino ha voluto che noi ci incontrassimo ventiquattro ore prima in mezzo alla strada – rivela – Gli dissi ‘Ma non era domani l'appuntamento?' Abbiamo capito che c'era una connessione particolare e non ci siamo più mollati".

Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio

Descrive i cinque anni con lui come intensi: "L'ho scelto perché è una persona molto simpatica e divertente, ma anche perché è un uomo che ha una visione della vita molto ampia".

Romina Pierdomenico: "A casa piangevo, su di me troppi pregiudizi"

Nei cinque anni insieme a Ezio Greggio, Romina Pierdomenico ha sempre dovuto fare i conti con i pregiudizi: "Non mi hanno risparmiato un giorno. Ho sofferto per cinque anni, questa è la prima volta che ne parlo". A Caterina Balivo spiega che, stando al fianco di un personaggio così esposto dal punto di vista mediatico, non poteva esimersi dal contatto con il pubblico:

Questo è stato moto complicato. Al di fuori apparivo con un faccia solare, ma quando andavo a casa piangevo perché passare per una persona che tu non sei fa agli occhi degli altri fa male. È facile vedere una bella ragazza e dire ok lei si è fidanzata con un uomo così più grande per raggiungere il successo, per abbattere le tappe e arrivare ai soldi. Questo mi ha accompagnato per tutto questo viaggio. Penso di essere stata molto forte, ma non cosi tanto perché ho sofferto veramente tanto.

Ormai, non pensa più al suo ex compagno ed è felice che lui si sia "rifatto una vita". "Pago lo scotto di essere stata con una persona veramente tanto più grande di me" ammette. Alla domanda sul perché si siano detti addio, confessa: "Ci siamo lasciati perché compiuti 30 anni due anni fa e venivano fuori le esigenze. Volevo coronare un sogno di famiglia, con lui avrei voluto fare un figlio".