È finita tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: “Abbiamo progetti diversi per la nostra vita” Con una IG story Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno annunciato che la loro storia d’amore è giunta al capolinea: “Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia”, le parole per annunciare la rottura dopo 5 anni di relazione.

A cura di Gaia Martino

Dopo il giallo sull'assenza della compagna al matrimonio del figlio, Ezio Greggio rompe il silenzio: la storia con Romina Pierdomenico è giunta al capolinea. Con una Instagram story il conduttore televisivo ha annunciato la fine della storia d'amore con la speaker radiofonica e modella con la quale faceva coppia dal 2018.

L'annuncio di Ezio Greggio

Tra le stories pochi minuti fa Ezio Greggio ha comunicato che la relazione con Romina Pierdomenico è giunta al capolinea. A tenerli uniti ora un legame di amicizia: "La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina", le parole a corredo di una foto con l'ormai ex compagna. La stessa story è stata condivisa anche dalla speaker radiofonica.

La storia d'amore durata 5 anni

38 anni di differenza e tanta sintonia, così hanno sempre raccontato il loro amore Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. L'ultima intervista di coppia risale a gennaio 2023, al settimanale Gente raccontavano che "l'amore non ha età se c'è sintonia". "Quando io e Ezio ci guardiamo, ci capiamo al volo. Poi è bello ridere, avere un senso spiccato dell'umorismo. Lo abbiamo entrambi, e una buona parte della nostra storia è fatta di risate", le loro parole. Stando al loro annuncio di oggi, la relazione sarebbe giunta al capolinea alcune settimane fa ma un profondo affetto continua a tenerli uniti: sono rimasti in ottimi rapporti, come testimonia la fotografia scattata dai paparazzi sul red carpet del Monte Carlo Film Festival, l'evento ideato e presieduto dal conduttore nel Principato di Monaco, condivisa tra le story.