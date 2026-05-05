Loredana Lecciso difende Al Bano: “Ho pianto, è un grande papà. Ha lasciato Romina Power libera di andarsene”

Loredana Lecciso è intervenuta a La Vita in Diretta per difendere Al Bano Carrisi dalle dichiarazioni, a suo dire lesive, fatte dalla ex Romina Power a Belve. “Che peccato ha fatto Al Bano? Forse quello di aver voluto ricostruirsi una vita?”, ha commentato l’attuale compagna, “da grande uomo del Sud ha fatto un passo indietro di fronte alla fine di una storia”.

Loredana Lecciso è intervenuta a La Vita in Diretta per commentare l'intervista di Al Bano Carrisi a Domenica In nella puntata di domenica 3 maggio, rilasciata a seguito di alcune dichiarazioni fatte dalla ex Romina Power a Belve. "Ho avvertito la sua sofferenza e sono certa che ne avrebbe fatto volentieri a meno", ha dichiarato ad Alberto Matano, "si è quasi violentato nel farla perché alcune cose fanno veramente molto male". La volontà di raccontarsi per la prima volta in tv è derivata perché si sarebbe sentito messo in discussione nella sua funzione genitoriale.

"È andato da Mara Venier appena si è sentito messo in discussione come padre. Lui è un papà eccezionale, come ne esistono pochi, e ieri più delle sue parole ha parlato il suo cuore", ha aggiunto la compagna Loredana Lecciso, che, a detta del cantante, gli ha donato una necessaria stabilità affettiva, dimostrandosi sempre "una guerriera" quando si è trattato di difendere la loro famiglia.

"L’intervista mi ha emozionato, e ho anche pianto, ma mi ha anche molto turbata", ha proseguito, "è come essere ritornati nei tempi in cui era agitato, quando ha affrontato le quattro cause giudiziarie di cui ha parlato anche da Mara". Al centro, la frustrazione nel vederlo così disperato di fronte le opinioni della ex Romina a Belve: "Che peccato ha fatto Al Bano? Forse quello di aver voluto ricostruirsi una vita? Dovevamo vederlo steso per terra a soffrire? Ma gioiamo un po' tutti. Sentiamo parlare di tanti femminicidi, di uomini che non accettano che le loro donne li lascino, lui invece da grande uomo del Sud ha fatto un passo indietro di fronte alla fine di una storia, ha rispettato una scelta altrui”.

Nonostante Loredana Lecciso lo abbia difeso a spada tratta, come uomo e come padre, i figli Yari e Cristel si sono espressi in modo tutt'altro che supportivo. "Nessuno si arrabbia più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso", ha sentenziato la figlia su X.