Ezio Greggio e la fine della storia con Romina Pierdomenico: “Diventata una grande amicizia” Con una dichiarazione rilasciata a Novella 2000, il conduttore ha spiegato ulteriormente le ragioni della fine della sua storia con la modella e speaker radiofonica.

A cura di Andrea Parrella

La fine della storia tra Ezio Greggio e l'ormai ex compagna Romina Pierdomenico ha trovato ufficialità alcuni giorni fa, dopo il giallo scaturito dall'assenza di lei al matrimonio del figlio. Sulla fine della relazione era stato lo stesso Ezio Greggio a rompere il silenzio e chiarire il tutto, spiegando con grande serenità l'accaduto: "La storia con Romina Pierdomenico è giunta al capolinea". Con una semplice story pubblicata su Instagram il conduttore televisivo aveva sfatato i diversi dubbi alimentati dall'assenza della compagna dal 2018. I due qualche mese fa erano apparsi vicini e complici nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

La fine della storia dopo 5 anni

La relazione tra Greggio e Pierdomenico è durata 5 anni e culminata con una convivenza a Montecarlo. La separazione, tuttavia, non è stata burrascosa, ma anzi è avvenuta in modo sereno e pacifico come Greggio ha spiegato con una dichiarazione rilasciata a Novella 2000: “Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno”. Sui social quindi ha aggiunto: “La storia è diventata una grande amicizia, sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina”.

Chi è Romina Pierdomenico

Modella, ballerina, soubrette, speaker radiofonica di classe 1993, Romina Pierdomenico ha esordito in tv come tentatrice a Temptation Island, poi è stata e corteggiatrice a Uomini e Donne, successivamente ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado ed è stata valletta di Ezio Greggio a La sai l’ultima?. Dal dal 2022 conduce un programma radiofonico su Radio 105. La relazione con Greggio è iniziata nel 2018 e da allora i due si sono sempre mostrato in pubblico, seppur con una certa parsimonia. Poi nelle ultime settimane la fine improvvisa della loro relazione.