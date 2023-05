Ezio Greggio alle nozze del figlio Giacomo, ma senza Romina Pierdomenico: “Giorni indimenticabili” Il conduttore ha trascorso un weekend pieno di amore in Toscana per festeggiare il matrimonio del figlio Giacomo con la fidanzata Shereen. Al suo fianco però non c’è Romina Pierdomenico, la modella con la quale fa coppia dal 2018, la cui assenza non è passata inosservata.

A cura di Giulia Turco

Ezio Greggio ha festeggiato l'amore del figlio Giacomo e della fidanzata Shereen. A documentare la giornata piena di amore è il conduttore di Striscia La Notizia, che ha trascorso un intero weekend in Toscana per celebrare le nozze della giovane coppia. Non è sfuggito ai più attenti però che Greggio ha partecipato al matrimonio da solo. La fidanzata Romina Pierdomenico infatti ha fatto notare la sua assenza e in tanti si sono chiesti se almeno le sia stato recapitato l’invito alle nozze.

Il matrimonio di Giacomo Greggio

Trentadue anni, Giacomo Greggio è il figlio maggiore di Ezio Greggio, nato dal matrimonio ormai finito con Isabel Bengochea. Attualmente Giacomo si occupa di business development nell'ambito della finanza e vive dal 2015 a Londra, insieme a Shereen Doummar, la fidanzata architetto che ha sposato lo scorso 7 maggio. La cerimonia è stata celebrata a Siena, in un contesto bucolico molto romantico, nella cornice di Villa Cetinale. “Ci sono giorni indimenticabili nella vita e oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo e Shereen, vi amo”, ha scritto il conduttore a corredo di una foto insieme al figlio Giacomo e al fratello Gabriele.

Il giallo sull’assenza di Romina Pierdomenico

Nessuna apparizione alla festa da parte di Romina Pierdomenico, la speaker radiofonica e modella fidanzata dal 2018 con Ezio Greggio. In molti si sarebbero aspettati che il conduttore si presentasse accompagnato da lei al grande evento di famiglia e invece tutt’altro: Romina è rimasta a Milano, dove ha preso parte ad un compleanno in compagnia di amiche e colleghe, tra le quali Barbara d’Urso, come hanno testimoniato i suoi social. Nessun messaggio di auguri nemmeno sui social, dove tuttavia Romina e Shereen si seguono reciprocamente, forse proprio per la volontà di non rubare in alcun modo la scena mediatica ai giovani sposi. Negli ultimi mesi la coppia formata dalla showgirl e Greggio era balzata in cima alle cronache rosa per aver attirato una serie di pregiudizi circa il loro amore e i 38 anni di differenza che li separano. “Siamo la prova vivente che l’amore non ha età”, aveva messo nero su bianco la modella tentando di mettere a tacere le malelingue.